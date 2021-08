La extraña manía de Charlie Watts: ¡Puro arte!

Más allá de su extraordinario talento musical, que lo llevó a convertirse en uno de los mejores bateristas de la historia, Charlie Watts tenía otra pasión, que también estaba vinculada con el arte. Cuando terminó sus estudios secundarios, el músico nacido en Londres, Reino Unido, tomó la música como un pasatiempo y luego de pasar algunos años en la Harrow Art School, comenzó a trabajar como diseñador gráfico.

Un pantallazo del libro infantil que creó Watts.

Y uno de los tantos proyectos de los que se encargó fue Oda a un pájaro volador, un libro infantil que escribió e ilustró, en el que narra la historia del saxofonista Charlie Parker -a quien llamaban “Bird” y aparece representado como un ave-. Si bien lo hizo en 1961 recién salió a la venta en 1964, cuando ya era famoso.

Lejos de abandonar por completo el oficio, cuando en 1963 se sumó a los Rolling Stones y conoció la fama dejó su destreza a disposición de la banda. ¿Cómo? En 1967 se animó a hacer el arte de tapa del disco Between The Buttons y junto a Jagger, durante años se encargó de diseñar la puesta en escena de cada uno de sus shows.

Charlie Watts y una extraña manía

En más de una oportunidad, el artista reveló que lo que menos le gustaba de su carrera eran las giras, que lo llevaban a pasar mucho tiempo lejos de su esposa, Shirley Ann Shepherd, y de Serafina, su única hija. Y en medio de uno de los tantos viajes desarrolló una extraña manía que lo acompañó durante muchos años.

“En 1964 comencé a dibujar cada cama de hotel donde me hospedaba durante las giras con los Stones. Lo hice en un principio por aburrimiento y porque no podía dormir; ahora es una necesidad. Pero de mí no surgirá la iniciativa de exhibir mis dibujos al público; las exposiciones se las dejo a Ronnie Wood”, reveló.