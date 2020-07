La extraña aparición de Jimena Barón sola por las calles de Buenos Aires

Desde hace unas semanas muchos se preguntan qué pasó con Jimena Barón y Daniel Osvaldo luego de una “novela diaria” en Instagram mostrando cada detalle de su convivencia en la casa del futbolista y en medio de la cuarentena.

Llamativamente, este viernes la cantante de La Cobra fue interceptada a la salida del edificio en donde con su hijo Morrison en el coqueto barrio de Palermo.

Sorprendida por algunos cronistas, la presencia de Barón en ese lugar confirmó los rumores de separación del padre de su hijo quien se quedó solo en la enorme casa de Banfield.

La cantante salió sola de su departamento

Consultada por la revista Paparazzi, la joven dijo: “Está todo bien, no pasa nada, no se preocupen”. La cantante quien no se detuvo en ningún momento para hablar con el periodista argegó: “Estoy bien, no se preocupen. Estoy re bien. Por suerte ningún problema familiar”.

Aprovechando el encuentro y con la intención de tener alguna información extra se le preguntó a Jimena si estaba al tanto de los conflictos de su ex con el equipo de Banfield a lo que ella respondió: “No tengo ni idea de lo que pasó. No hablé con Daniel. No hay ningún lío. A veces es lo que arman pero no hay ningún lío”, comentó y siguió caminando apurada hasta perderse al doblar en una esquina.