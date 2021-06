La ex mujer de Luis Ventura volvió a disparar contra Jorge Rial: “La voz de Rial me produce náuseas”

Luego de que Jorge Rial renunciara en vivo a su programa “TV Nostra”, y al posterior levantamiento del mismo, la ex esposa de Luis Ventura, Estela Maris Muñoz, tuvo algunos comentarios sin filtro contra el antiguo conductor de “Intrusos”: “me da pena por toda la gente que se quedó sin trabajo pero Jorge recibió lo que merecía y lo digo porque saben todo lo que pasó”, había dicho la mujer.

Una semana después de estos sucesos y debido a la gran repercusión mediática de estas polémicas declaraciones, Estelita volvió al ciclo “El run run del espectáculo” (Crónica TV), donde trabaja como panelista y ante la consulta de sus compañeros, volvió a disparar contra Rial.

“Me saqué una gran mochila que tenía encima. Esto no es por la caída y que le fue mal en su programa de televisión, sino que yo pensaba esto de Jorge hace muchos años”, comenzó Muñoz quien reconoció que durante la permanencia de Ventura en Intrusos hubo “hubo situaciones de Jorge Rial que jamás me gustaron, como su manera de ser”.

Por su parte, Fernando Piaggio, conductor de Crónica HD, quiso saber si estaría dispuesta a recibir disculpas del periodista debido a todo ese maltrato que tanto la mujer como su familia sufrieron: “No. La voz de Rial me produce náuseas. Lo conozco hace muchísimos años”, sentenció.

“Yo he contado montones de veces lo mal que estuve. Siempre digo que gracias a mi hermana, a mis hijos y a mi psicóloga Martita pude salir. Ellos me ayudaron y me apoyaron, si no, no sé si hubiera estado en este momento acá. Les debo la vida», añadió la rubia.

Acto seguido, Estela dio mas detalles acerca de esas épocas: “mis hijos llegaron en un momento en el que yo estuve dispuesta a no seguir viviendo. Ellos estuvieron en ese momento ahí para hacerme ver la realidad y sacarme de lo que yo estaba por hacer. Yo pensaba matarme. Yo no quería seguir viviendo más”, agregó sobre los momentos de depresión que padeció.

«A mí me habían matado en vida. Me habían sacado la felicidad, mi hogar, mi casa, mi familia, mi marido. De pronto se me vino el mundo abajo y por eso sigo diciendo que hay cosas que no se perdonan, y que no voy a perdonar la traición”, Concluyó la ex de Ventura, en otro domingo sin filtro.