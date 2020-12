La esposa de Alec Baldwin fingió ser española, mintió sobre su nombre real y la destrozaron en la red

Alec Baldwin es uno de los actores más reconocidos de Hollywood y su esposa Hilaria no se queda atrás en cuanto a popularidad.

La mujer es toda una celebridad en los Estados Unidos y siempre se ha hablado de ella como “la mujer española” del artista y madre de sus hijos Carmen, Leonardo, Romeo, Eduardo y Rafael. Pero su nombre real es Hillary y no nació en Mallorca, España, sino en Boston.

Captura de Instagram

Ella misma lo ha tenido que reconocer públicamente después de que varios usuarios de las redes sociales expusieran que ha estado mintiendo sobre su origen durante más de una década.

Captura de Instagram

Según reza en su biografía oficial, la esposa del reconocido actor Alec Baldwin supuestamente había nacido en Mallorca, pero como se ha desvelado y como finalmente ha confesado ella misma, nació en realidad en Boston, aunque de muy niña ella y su familia se trasladaron a la isla española.

Un usuario compartió videos en Twitter en los que se evidenciaba que su acento español no era real y en los que incluso aparecían sus padres, cuya única relación con España es haber tenido una casa de veraneo en las islas Baleares.

No obstante, en entrevistas realizadas a lo largo de los años, ella relataba que se trasladó de España a los Estados Unidos cuando tenía 19 años para asistir a la Universidad de Nueva York. “Hay que admirar el compromiso de Hilaria Baldwin con su estafa de una década en la que se hace pasar por una persona española”, dijo la persona que compartió el material que metió en problemas a Baldwin.

La instructora de yoga, de 36 años, tuvo que salir a dar explicaciones vía Instagram después de que varios usuarios denunciaran que su acento español es falso y algunos de sus ex compañeros de clase confirmaran que Hillary fue criada en Weston, Massachusetts. “He visto charlas online cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio, y para aquellos que me preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes”, se defendió Hilaria.

En su video, Hilaria afirmó que “soy muy afortunada de haber crecido hablando dos idiomas diferentes y estoy tratando de criar a mis hijos para que ellos hablen también dos idiomas. Eso es algo muy importante para mí, especialmente teniendo a mi familia en el extranjero”, añadiendo que su hermano y sus padres –estadounidenses todos de pura cepa– residen ahora en España.

“Sí, soy una chica blanca. Dejemos muy claro que Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente, soy una mezcla de muchas, muchas, muchas cosas. Culturalmente, crecí con dos culturas, así que es realmente tan simple como eso”, dijo. “Eso es lo que soy, y no puedo cambiar mi origen”.

Con respecto a su verdadero nombre, Hilaria ofreció una extraña explicación: “Cuando era niña, en este país usaba el nombre de Hillary, y en España usaba Hilaria y mi familia, mis padres, me llamaban Hilaria”. Y aclaró que “siempre le molestó” que ninguno de los nombres sonara bien en ambos idiomas.

Unos años antes de conocer a su famoso esposo, decidió dejarse el nombre de Hilaria porque así la llama su familia. “Es el mismo nombre, son solo algunas letras diferentes, no deberían estar tan molestos por eso”, se excusó.

Hilaria, que tiene más de 800.000 seguidores en su perfil de Instagram, y el intérprete estadounidense han bautizado a sus cinco hijos con nombres en español: Carmen Gabriela, de 7 años; Rafael Thomas, de 5 años; Leonardo Ángel, de 4 años; Romeo Alejandro, de 2, y Eduardo Pao Lucas, que tiene 3 meses.