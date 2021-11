La escena subida de tono de Mónica Ayos en “Maradona: sueño bendito”

Este viernes se estrenó el octavo episodio de “Maradona: sueño bendito”, en el cual los espectadores podrán adentrarse de lleno en el romance entre Diego y Cristiana Sinagra. La madre Diego Jr. (interpretada por la acrtriz Tea Falco) ya apareció al final del séptimo capítulo de la serie de Amazon Prime, llamado “Libre”, donde las fiestas entre el Diez y Guillermo Coppola fueron protagonistas.

Allí aparece Mónica Ayos junto a Leonardo Sbaraglia (Coppola), y su personaje parece ser nada menos que el de Amalia “Yuyito” González. “No me dijeron exactamente, pero dice ´la participación especial de Mónica Ayos como Yayita´. Entonces, al verla junto con Coppola se supone que puede ser un mix, pero también puede ser Yuyo”, señaló la actriz en diálogo con Intrusos.

Y aunque su participación en la serie es breve, hay una escena muy subida de tono que causó impacto y que Ayos compartió en sus historias de Instagram en las últimas horas. En la misma se puede ver a la actriz haciendo topples para mostrarle sus lolas a Mary Maradona, una de las hermanas de Diego, interpretada por Natalia Dal Molin.

Mónica Ayos hace de "Yayita" en la serie de Maradona.

Pero “Yayita” no se muestra solamente como la rubia explosiva que acompaña al ex manager de Maradona. También aparece como consejera de Claudia Villafañe (Julieta Cardinali), a quien le dice: “Nosotras no competimos con las amantes, nosotras competimos con las madres”. En ese momento, la “brujita” estaba enfurecida con Diego por haber llegado a cualquier hora después de una fiesta y faltar una vez más a sus entrenamientos en el Nápoli.

¿Qué dijo Yuyito González sobre la serie de Maradona?

Consultada por las adicciones y las famosas fiestas que se vivían en el mundo del ídolo, Amalia González se desentendió por completo durante su visita a “Los Ángeles de la Mañana”: “Jamás vi nada. Creo que a Guille le debe haber costado bastante sostener dos vidas completamente diferentes. Yo viví un mundo paralelo con él. Nuestra relación era seria. Después me empezó a caer un poco la ficha. Yo vivía la vida familiar. Para mí éramos Romeo y Julieta. Hasta que empezaron a llegar llamados de hombres que querían salir conmigo y me decían que Guillermo estaba en Ezeiza o en Italia con una mina. Eso me lastimó”.

Asimismo, la ex vedette reveló que con Diego Armando Maradona no tenían la mejor relación: “Nunca pudimos generar un vínculo. Sí vernos, compartir, pero había como una rivalidad afectiva en la que estaba Guillermo en el medio. Había celos. Era todo muy pasional, éramos jóvenes”.