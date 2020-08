La empleada de Nicole Neumann hizo su descargo y contó por qué trabaja en “negro” para la modelo

En medio de las denuncias cruzadas por el supuesto maltrato a su empleada doméstica llamada Daniela, Nicole Neumann quedó en medio de la polémica luego de contagiarse de coronavirus porque, según afirmó la ex de Fabián Cubero, la mujer llevó el virus a su casa.

Luego también se supo que Neumann habría maltratado a la joven quemándole su ropa y encerrándola en una habitación cuando presentó los primeros síntomas de COVID 19.

Enterados de la situación, la modelo llegó a recibir una denuncia del Sindicato de Empleadas Domésticas por los dichos de la prensa sobre el trato con Daniela, quien además, por las disposiciones del Gobierno Nacional no debió estar trabajando en la casa de Neumann en medio de la cuarentena.

Daniela explicó su situacion y la necesidad de seguir trabajando

Finalmente y luego de las denuncias hacia la modelo, fue la misma empleada doméstica quien realizó su descargo y le pidió a su “patrona” que viralizara el texto en las redes:

“Me llamo Daniela Godoy de Campuzano, soy quien trabaja en casa de Nicole, tengo coronavirus pero estoy bien gracias a Dios. Conocí a Nicole por intermedio de una persona, le pedí trabajo, comencé a trabajar en su casa, cama adentro, cuidando y atendiendo fundamentalmente a las chicas”, se presentó la joven empleada de Nicole.

Luego comentó el por qué no puede cumplimentar sus papeles para estar en “blanco”: “Cuando el contador le pide mis documentos, le cuento a Nicole que soy paraguaya, que no tenía todavía residencia y tampoco DNI, pero le pido por favor que no me deje sin trabajo. Empiezo los trámites, cansadores, debía levantarme a las 4 de la mañana para ir a Migraciones y hacer cola, esperar, me daban nueva cita. Así hasta que iniciaron mi trámite, pero por el coronavirus se suspendió todo”.

Luego agregó: “Decidí quedarme los fines de semana en la casa de Nicole y me los pagó como extras a mi sueldo. Una noche me dolió el estómago y no tuve olfato. Inmediatamente Nicole consiguió un turno en un laboratorio, fui, me hisoparon y me dijeron que debía estar aislada. No volví a mi trabajo por seguridad y porque quería estar aislada pero en mi casa. Así lo hice, al día siguiente me confirmaron que había dado positivo, seguí aislada en mi casa”, finalizó intentando “despegar” a la modelo de todas las denuncias de las que fue víctima.

“Todo lo que se dijo es mentira. Siempre hablé con Nicole. A los 4 días le da positivo a ella. Por favor yo voy a seguir haciendo los trámites para tener mi DNI y poder cumplir con lo que me pidieron para estar en blanco. Pero por favor basta, necesito trabajar”.

Y concluyó: “Agradezco que Nicole no me haya dejado sin trabajo, que siempre me haya pagado los fines de semana fuera de mi sueldo, que me haya pagado las vacaciones y aguinaldos. Para que no sigan hablando le pedí a Niki que hiciera saber esto. Otra vez, basta”, finalizó la joven que necesita seguir trabajando para poder mantenerse.