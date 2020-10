La emoción desbordó a Viviana Canosa al entrevistar a la viuda del policía asesinado

Viviana Canosa realizó una emotiva entrevista con Carolina, la viuda del Inspector de la Policía Federal, Juan Pablo Roldán, asesinado de cuatro puñaladas este lunes en el barrio porteño de Palermo.

“Es una nota difícil de hacer”, presentaba la periodista a la esposa de Roldán que se encontraba desde su casa junto a la madre, el hermano y el sobrino de su marido fallecido. “No lo podía creer, pensaba que era un sueño, que no era real”, comenzó Carolina describiendo al enterarse del homicidio.

“Se que es la realidad y lo tengo que afrontar por mi hijo, tengo que ser fuerte”, remarcó. La mujer oriunda de Colombia comentó lo que se siente ser la mujer de un efectivo de seguridad: “Siempre uno está con miedo”. Sin embargo, ella “no pensaba que podía llegar a pasar algo así; nunca vas a estar preparado para enfrentar esto por más que lo hayas hablado, o lo hayas imaginado”, agregó, según Infobae.

No obstante, enfatizó: “Los policías también son seres, humanos, tienen familia, hijos y la gente los trata como si fueran máquinas. Los policías no son monstruos. Los derechos humanos son para todos, pero hay mucha gente que lo ve de otra manera, porque cree que los policías son malos y que quieren hacer daño. Ellos no tienen un arma precisamente para matar, sino para defender. Es su trabajo, no quieren matar a nadie”, declaró.

Específicamente sobre Roldán, agregó: “El no quería matar a esa persona, con el entrenamiento que tenía si hubiese querido lo podría haber hecho en un principio”.

Viviana Canosa, visiblemente emocionada, le comentó que era “muy conmovedor” escucharla. “Me da pudor sentirme así porque te pasó a vos, pero como sociedad estamos naturalizando todo. Todo. Las muertes que se ven por televisión, detrás de cada policía en este caso hay una familia. Es lo que más me mataba y me rompía el corazón tu hijo de cuatro años, ¿Cómo le explica una madre a su hijo lo que pasó acorde a su edad?”, le preguntó.

Carolina respondió que al pequeño de cuatro años si bien “hay que respetarle su duelo”, “no le quiero mentir ni hacer ver una realidad diferente”. “Tu papá no va a estar más con nosotros porque murió, el cuerpo lo vamos a despedir pero no va a volver más”, así relató la mujer cómo le contó al menor sobre la muerte de su padre.

“Me preguntaba cuándo va a volver y le dije ‘no hijo, su cuerpo ya no le sirve más, tuvo un golpe en el corazón muy fuerte y ya su alma no puede habitar más su cuerpo’”, agregó.

En ese momento, Canosa se quebró. No pudo continuar. “Es la primera vez que no puedo seguir una nota, porque los que están de duelo son ustedes y a mí se me parte el corazón. No me quiero acostumbrar a que vivamos así en la Argentina con una muerte tapando la otra, con madres que pierden a sus hijos, esposas que pierden a sus maridos y sus hijos que quedan solos”.

Tras destacar la valentía de Carolina, la periodista dio por finalizada la entrevista. “Hice un montón de notas a lo largo de tantos años, creo que nos duele tanto la Argentina, pareciera que la vida de las personas no valen nada. Estamos acostumbrados”, lamentó.

“Estoy hecha mierda. ¿Qué nos pasó? Tengo una impotencia que no sé que hacer. Acá le ponemos el cuerpo todos y los que tienen el poder no lo hacen”, concluyó Canosa responsabilizando al Gobierno Nacional: “Tiene una gran deuda con esta familia”.