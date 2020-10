La dura respuesta de la China Suárez tras mostrar su figura posparto y ser criticada en redes

La China Suarez es una de las mujeres más activas en Instagram, donde la siguen 4,7 millones de personas.

La joven actriz y mamá de tres, compartió la primera foto del rostro de Amancio, anunció el regreso de sus tutoriales de maquillajes y se mostró en bikini a solo dos meses de haber dado a luz.

Instagram Gentileza

Fue justamente esa última postal, correspondiente a la cápsula que ella tiene con una marca de trajes de baño, la que generó un tremendo revuelo y fue cuestionada por muchas mujeres en las redes sociales. Es que, a juzgar por decenas de comentarios, el posparto de la actriz “no es normal” debido a su rápida recuperación.

Mujer de armas tomar, la China salió a defenderse de los haters y lanzó un duro descargo. “Bueno con respecto a lo que compartí recién, me está pasando bastante seguido con las fotos que comparto... Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulen los medios”, comenzó diciendo la mujer de Benjamín Vicuña (41) en una seguidilla de videos que subió a sus historias de Instagram.

Y continuó: “Está claro que muchas veces la presión está puesta en la mujer, en casi todos los casos: porque siempre estamos presionadas para estar lindas, por hacer bien las cosas, ser buenas madres, independientes, trabajar... Ahora, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo qué es lo que esté mal de compartir esto. Así que si alguien me lo explica, buenísimo. Porque no sé de qué sororidad hablan”.

En otra historia titulada: “Estoy de acuerdo con que es agotador y confuso lo que titulen. Eso excede mi responsabilidad”, la también mamá de Rufina Cabré (7) y Magnolia Vicuña Mori (2) aseguró que “el puerperio es duro” pero destacó que su “actitud para con la vida y para con todo es ser positiva”.

“Muchas veces uno elige qué compartir. Nosotros a lo mejor estamos muy expuestos y ustedes creen que conocen todo y no es así. Que yo no suba una foto con las tetas lastimadas o que no cuente lo que me está costando algunas cosas de la maternidad, o de la crianza de mis hijos, es porque hay cosas que quedan en mi privacidad y que claramente no muestro”, agregó con la seriedad que el tema merece.

Y siguió: “Pero ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen ‘eso no es un cuerpo real’, ‘eso no es un puerperio real’. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o en cómo se recupera la otra o cómo no? No lo entiendo”.

Además, la China aseguró que “está claro que los títulos muchas veces perjudican a muchas mujeres”. “Porque estamos todos aprendiendo y hay cosas que hay que cambiar pero no me parece bien que estén puestas las miradas sobre las mujeres y la recuperación de cada una...”, indicó en otra historia.

Acto seguido ella escribió: “A esto me refiero”; y compartió la opinión de una persona que criticaba a las mujeres “que se benefician con la obediencia al capitalismo y al patriarcado...”.

Entonces, la actriz concluyó: “Es muy cansador, se escuchan todo tipo de cosas y siempre es entre mujeres: ‘que si tuviste cesárea sos menos madre; si das mamadera y no le das la teta, sos mala madre’, y así con todo. Es realmente agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos”.