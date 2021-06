La devolución de Jimena Barón para poner al Polaco en su lugar: “Barby no merece estar como un florero”

A pocas semanas de su estreno, La Academia ya ha generado todo tipo de polémicas: renuncias, comentarios fuera de lugar, peleas entre el jurado y cruces a diestra y siniestra. En esta ocasión, fue Jimena Barón quien decidió dar una opinión extra respecto a la performance de El Polaco y Barby Silenzi. Según la cantante, la bailarina quedaba relevada a un papel “de florero” que la hacía deslucirse y hasta verse “frustradita”.

En la noche, El Polaco hizo su imitación de Marc Anthony y la pareja en realidad dio una muy buena presentación. Pero Jimena no quedó conforme y explicó que era lo que no le terminaba de cerrar.

“Hay algo de Barby que está como apagado, y no siento que sea su culpa. Está en un lugar que no se merece, ni como tu mujer, ni como figura que viene acá con vos. Barby no es ‘la bailarina del Polaco’, sino que ya tiene un nombre, una carrera, y merece ese lugar en las coreografías”, explicó mirando directamente al cantante y pareja de Silenzi.

Una opinión picante y un bajo puntaje

“Estar como un florero girando arriba de un piano, Barby Silenzi no se lo merece. Esa es mi opinión”, dijo para luego tirar la parte más filosa de su devolución. “Acá la veo como frustradita, bailando preciosa, pero como le está costando y tiene que costar. Te vi con carita de frustrada como ‘bueno, me dieron este personaje’ y vos tenés que protagonizar más con el Polaco”, se expresó la intérprete de “Ya no te extraño”.

Luego mostró la nota que les otorgaba: un 6. “Este no es un programa para venir enojado o con poca paciencia. Acá tenés que venir a jugar. Les recomiendo más alegría y que pongan el ojo en laburar porque lo pueden hacer. Ustedes pueden mucho más”, dijo con una performance que había sentido forzada y sin evolución natural.

“Voy a subir un punto porque sos un excelente cantante pero no me encantó lo que hicieron hoy”, dijo para cerrar.