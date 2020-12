La despedida de Carina Galluci a Carlín Calvo: 24 años de apoyo incondicional

“¡Oso de mi vida! Busqué entre el millón de fotos que tenemos juntos, pero esta es la que más me gustó, un abrazo eterno, en un barco que se movía mucho y te asustaba porque no podías ver el horizonte”, así comienza la carta de despedida de Carina Galluci colgó a las redes, en una despedida, casi homenaje, al hombre de su vida: Carlín Calvo.

Ellos se conocieron en 1996, cuando la carrera del comediante estaba en la cima. Estuvieron juntos por 12 años y formaron una familia con dos hijos. Pero en 2008 surgieron rumores de un affaire de Calvo con una actriz y la relación se quebró para siempre. A pesar de que no continuaron como pareja, Carina siempre estuvo para apoyarlo, más aun cuando el actor sufrió el golpe de su vida: un segundo ACV que solo fue empeorando su salud con el tiempo.

En la foto elegida por Galluci con el “Oso” (como ella lo llamaba) recuerda con ternura el hombre que fue. “Ahí nos abrazamos fuerte y sabía que juntos, pase lo que pase, podríamos enfrentar todos los avatares de la vida”, continúa poniendo. “Llegamos más lejos de lo que hubiésemos imaginado. Viviendo momentos hermosos que atesoro en mi corazón y que jamás voy a olvidar. Hoy solo quiero decirte gracias por habernos elegido, gracias por los hijos que nos dimos, gracias por este amor eterno”.

La foto elegida para su despedida.

A pesar de la tristeza combinada con la alegría del tiempo que compartieron, Galluci no dejó de lado la lucha del comediante: “Tengo un dolor que me atraviesa el alma, no porque te hayas ido de este mundo, sino por lo que tuviste que sufrir toda esta cantidad de años. Pero también tengo que decirte que admiro tu fuerza, tu lucha por seguir adelante a pesar de todo, por esforzarte siempre en cuidarnos y darnos todo el amor incondicional y darnos el ejemplo a mí y a nuestros hijos de nunca bajar los brazos y pelear hasta el final”.

En ese sentido, contó: “Te pedí que te fueras tranquilo, que yo podía ocuparme de los chicos, que siempre te iba a amar y que ya dejaras de sufrir”. Aceptando la pérdida, liberándolo, escribió: “Esta vez no podía pedirte que te quedes a mi lado, como cuando tenía a Facundito en mi panza, ya no… Ya es tiempo de partir, amor mío, mi Oso hermoso, como nos decíamos… Sé que ahora estás feliz, en paz y pudiste liberarte de ese cuerpo que fue una cárcel por más de 20 años. Estás libre, como deseabas tanto serlo”.

En el final, despidió a Carlín con el nombre que solo ella le daba: “Chau, mi Oso, gracias por haberte cruzado en mi camino, y así te abrazo eternamente… Sos un orgullo para mis hijos, para mí y todos. Todos te aman. Hasta siempre, mi amor, Oso”.