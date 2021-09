La decisión de Telefe que provocó la furia de los televidentes: bajaron la novela turca “Icerde” de la grilla

Telefe tomó una decisión que sorprendió a los televidentes, principalmente a los fanáticos de una las novelas turca que atrapó a los argentinos. El canal levantó Icerde de su grilla de programación y en su lugar podrán una miniserie.

En Twitter se armó revuelo cuando los seguidores de la novela turca se enteraron que la dejarán de emitir por el canal y solo se podrá ver a través de la aplicación MiTelefe. Muchas personas se engancharon con la trama y se sintieron “estafados” porque no podrán ver el desenlace de la historia.

Icerde era una de las emisiones más importantes del prime time y se convirtió en una de las novelas turcas que más atrapó al público de diferentes edades.

Los directivos decidieron “sacrificar” la telenovela protagonizada por Cagatay Ulusoy y Aras Bulut Iyneml, para darle lugar en la grilla de programación a sus propias producciones como Bake Off y Pequeñas Victorias.

Los capítulos de Icerde podrán verlos en la página oficial de Telefe o en la aplicación, aunque muchos consideraron que no será lo mismo. Además, plantearon en las redes que las personas mayores que no manejan la tecnologías no podrán conocer cómo termina la serie.

En el horario de la producción audiovisual turca pondrán Pequeñas Victorias, la secuela de la tira emitida en 2019, protagonizada por Julieta Díaz, Mariana Genesio Peña, Inés Estévez y Natalie Pérez.

Pequeñas Victorias, será estrenada pronto por Telefe

Estrena el próximo lunes 13 de septiembre. En esta entrega, la serie consistirá de diez episodios y será protagonizada por Jazmín (Julieta Díaz), Bárbara (Natalie Pérez) y Emma (Mariana Genesio).