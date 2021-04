La curiosa razón por la que Nathy Peluso explica que sus ojos cambian de color

Nathy Peluso no para de impactar en cada una de sus apariciones con su imparable talento y sorprendente personalidad. Ciertamente, cada vez que la cantante pisa el espacio de una entrevista, termina dejando con la boca abierta al periodista a cargo. Sus desopilantes declaraciones siempre se convierten en la nota.

Pero entre sus muchos talentos, los fans más quisquillosos han notado por las redes que la famosa tiene “un ojo loco”. En muchas de sus fotografías puede verse que tiene los ojos de distinto color: uno marrón y otro celeste. En un principio, todos apuntaron a la heterocromia, una anomalía de los ojos en la que los iris son de diferente color. Aunque puede afectar la piel o el cabello, el caso más común es en los ojos, total o parcialmente.

Esta cualidad congénita en realidad es una de las preferidas en las redes sociales, por ser únicas. Pero luego muchos de sus seguidores notaron que en muchas fotos se la veía sin ningún cambio, en realidad sus dos ojos estaban marrones. Todos entonces asimilaron que, aunque era un toque original, se trataba de algo artificial (un pupilem), algo así como un lunar ficticio.

En algunas fotos se la ve con heterocromia.

Mientras en algunas con ambos ojos color café.

La explicación de Nathy Peluso a su “ojo loco”

Pero en una entrevista, la misma cantante aclaró que se trata de una causa natural. Las razones de su cambio son simples: los disgustos. “Mira, yo te soy sincera. Cuando me da un disgusto... pum (dice con mímicas refiriéndose al cambio). No lo puedo controlar”, explicaba la interprete de “Gato malo” a un incrédulo periodista. Incluso el entrevistador se acercó para comprobar algún lente, pero no se podía ver nada.

“Yo soy muy pasional”, dijo refiriéndose a que todo ese disgusto pasa directo a su ojo. “obviamente le saco provecho, porque es hermoso”, terminó diciendo orgullosa de su heterocromia ambigua.