La contundente frase de Rial sobre la posible vuelta de Maradona a dirigir: “Lo que se hizo fue al pedo”

Hace algunos días atrás, Diego Maradona tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a raíz de sufrir un edema en la cabeza. Mientras se encuentra en su casa recuperándose de la cirugía, Jorge Rial se refirió a su salud y tuvo una dura reacción ante un impactante rumor que circula sobre El Diez.

De acuerdo con lo que indicó Adrián Pallares, el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata quiere estar presente en el próximo partido de su equipo, por lo que el conductor de Intrusos hizo una propuesta contundente con respecto a la salud de Maradona y las decisiones que este toma en su vida.

El panelista de Intrusos expresó: “Esto va a 150 kilómetros por hora. La semana que viene, Diego iría a ver a Gimnasia si todo está bien. Está que no lo pueden tener, porque está muy bien, y la frase que me dijeron hoy es ‘Diego las conoce todas de adelante y atrás, a quién le cree, lo que le llevan, les cree a pocos’. Yo creo que más de dos semanas no lo van a poder tener adentro de esa casa”.

Analizando el riesgo que implicaría que Maradona deje de hacer reposo en su casa del barrio San Andrés, tanto por la operación a la que se sometió como por la pandemia del coronavirus, y tras escuchar que su compañero sostuvo que muy pronto los psicólogos y psiquiatras de Diego “tendrán que hacer las valijas”, Rial aseguró que todo lo que se hizo con él “fue al pedo”.

“Todo fue tan al pedo, todo. Diego va a volver a ser Diego en 15 días. Va a volver a ver a Gimnasia, ya está. Lo hicieron ver como un súper héroe, hablan de ‘recuperación milagrosa’, él también escucha eso, se lo cree y va a ir. Fue al pedo todo, la movilización y el derrame de palabras que se hizo en los medios, los profesionales hablando, en serio lo digo”, lanzó el periodista.

El presentador de televisión y radio compartió una propuesta en caso de que la salud del campeón del mundo en México 1986 tenga una recaída. “La próxima tiene que ser: ‘Internaron a Diego’, bueno, vamos a otro tema”, sostuvo Jorge Rial.

El polémico gesto de Diego Maradona con Dalma

Como Adrián Pallares dijo que el exfutbolista ahora cuenta con “armonía familiar”, el conductor de Intrusos en el espectáculo también dio a conocer su opinión de lo que cree que es la armonía familiar para el Diez.

“Es ‘no me rompan las bolas’, ‘no peleen’ y ‘no me jodan a mí tampoco’. Uno cuando dice ‘armonía’, pensas en ‘estemos todos bien’, no en ‘estén todos bien, menos yo y a mi no me rompan las pelotas, que si tengo ganas de mandarlos a la p... madre que los parió, lo puedo hacer’”, disparó la figura de América TV.

“Basta de decir que esto lo van a resolver los médicos. Lo va a resolver Diego. Capaz los tarados somos nosotros, ojo. Asumamos que somos los tontos que creemos. Diego decide todo, ni las hijas pueden. El otro día fue Dalma y no la recibió, le dijo ‘andate a tu casa’”, continuó Rial indignado.

Diego Maradona, ¿el terror de los médicos?

Jorge Rial siguió con un fuerte pensamiento sobre Leopoldo Luque, el médico del Diez, y dijo que es lo que pasa cuando este necesita acudir a un hospital para atenderse.

“Asumamos efectivamente que, ni con una pata del otro lado, Diego va a hacer lo que dicen los demás. Ya está, nadie cambia a los 60 años y menos él. Si todos asumen eso, incluso los que están alrededor de él, se van a sacar la presión de la culpa. Yo creo que Luque tiene un zogaca grande, como tuvieron todos lo médicos, de que ‘te quede frío Diego’. Porque quedás como el médico al que se le fue Diego, y eso es terrible. Eso pasa en las clínicas cuando avisan que va él, se empiezan a dar la cabeza contra la pared por los quilombos que arma”, aseguró el periodista de espectáculos.

“Todas las decisiones pasan por Diego Armando Maradona, ni por las hijas, los médicos, ni Verónica Ojeda. Si partimos de esa base, todo se nos va a hacer más fácil”, sentenció Rial, reafirmando que las supuestas intenciones del exfutbolista de viajar a Cuba no son para nada descabelladas. “El peor entorno de Diego es él mismo”, concluyó Jorge.