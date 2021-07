La contundente frase de El Dipy, en la mesa de Juana Viale: “Yo no debería estar acá”

Este domingo El Dipy, volvió a la mesa de Mirtha Legrand, en donde dialogó con Juana Viale e hizo importantes revelaciones sobre sus inclinaciones políticas y si formará parte de algún partido político.

“Todo es política, pero siento que en este país falta sentido común”, comenzó el músico, que luego aseguró que “por ahora” al menos no piensa unirse a ningún partido ni postularse. Luego, con una sorprendente frase, impactó a la conductora y a Sofía Pachano, Viviana Saccone y Carlos Belloso, que también estaban de invitados: “Yo no tendría que estar sentado en esta mesa”.

Pero ni bien terminó, aclaró sus dichos: “No debería estar porque estaría bueno que venga un político al que la gente quiera ver y que cuente sus proyectos. Sería mejor que en vez de que venga yo a contar lo que falta, venga alguien a contar lo que hizo”.

Ante esta respuesta, Juana le marcó que muchas personalidades de distintos rubros se han dedicado a hacer política, por lo que no estaría mal que él lo hiciera, pero el cantante continuó con su postura: “Yo para involucrarme, alguien me tiene que convencer. Con su propuesta y lo que quiere hacer. Hasta ahora no me convenció… es más, no me llamó nadie”.

La nieta de Mirtha insistió y le consultó por la reunión que mantuvo con Mauricio Macri, pero el músico de cumbia reveló que no hablaron de política: “Sí, comimos. Estuve una hora y media comiendo con él y nunca hablamos de política. Es más, cuando yo me fui de la casa me dijo ‘vos tenés que involucrarte, meterte’. Ahí pensé ‘listo, me engancha’, pero la propuesta de sumarse al PRO nunca llegó y Me dijo que me arme un partido. Yo me fui y no charlamos más. No supe nada más de él. Nada. Además no tengo forma de ubicarlo”, sentenció el filoso tuitero.