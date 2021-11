La complicada situación económica de Adrián Sánchez, ex Cuestión de Peso

El ex participante de Cuestión de Peso Adrián Sánchez, que formó parte de la temporada final del programa en 2019 y logró bajar más de 60 kilos, reveló el mal momento económico que está atravesando como vendedor ambulante.

“Está todo muy difícil, está todo muy caro. La mercadería subió un montón y a raíz de eso uno tiene que subir los precios. Ya no se vende lo mismo y hay poca venta. Hay que cuidar muchísimo el mango”, relató en diálogo con Juan Etchegoyen en el ciclo de Instagram ”Mitre Live”.

En este sentido, explicó lo difícil que le está resultando tener un plato de comida en la mesa: “Te la tenés que rebuscar con cualquier cosa en la calle porque no te da y al no haber mucha venta, no hay mucha entrada de plata. Y no podés decir ‘me voy a comer un sánguche de vacío, un plato de albóndigas’”.

Fue entonces que el periodista le preguntó: “¿Es verdad que a veces comés los alfajores que vos vendés por no poder comprarte comida?”. Sincero, Adrián Sánchez respondió: ”Sí, sí. Hay días que uno se la puede rebuscar. A veces me ayuda que voy a comer al mediodía a lo de mi abuelo pero hay veces que no hay y no alcanza. Te comés un alfajor, dos alfajores, te tomás una gaseosa porque no te alcanza la plata…La gente compra lo esencial, lo más necesario y eso nos perjudica a todos”.

Y concluyó al respecto: “Yo no puedo decir que voy a comer milanesa napolitana porque a veces no alcanza. Uno se la va rebuscando. Cuando yo estaba yendo a Cuestión de Peso iba al gimnasio y ahora no puedo pagar un gimnasio…Voy a entrenar a la plaza”.