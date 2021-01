La cocinera de Diego Maradona contó todo lo que sucedió el día de la muerte del DT

Pasaron más de dos meses de la repentina muerte de Diego Maradona y, este viernes Rodrigo Lussich presentó a Monona, la última cocinera y empleada doméstica del Diez y que fue testigo de todo lo que ocurrió en la casa de Tigre el día que murió el ex deportista.

Romina Milagros Rodríguez se encontró con el conductor del “Show de los Escandalones” y en un bar de Ramos Mejía dio detalles de la mañana del 25 de noviembre.

“Me acuerdo del día que volvió, que me dijo, ‘viniste, Monona, llegaste. Era hora’. Yo iba y volvía, y después lo último que hablé con él fue a la noche. Fui y me dijo que no quería comer, entonces le dije que al menos le hacía unos sanguchitos y un té. Dicen que no comió, pero es mentira, comió un sándwich porque yo los contaba para ver si comía o no. Había cinco, así que uno se lo comió Diego, es mentira que no comió. Se iba a sacar la remera pero no quería. ‘Quiero dormir’ decía”, comentó la entrevistada.

Luego Lussich preguntó:”¿Cómo fue el otro día a la mañana?”, y la mujer con la voz entrecortada dijo: “Ese día no... fue mucha locura. Me acuerdo del conteo, que no quiero ni acordarme Decían ‘1, 2, 3, vamos’”.

En “Intrusos” (América) sólo se vio un adelanto de lo que el uruguayo completará este próximo domingo y que promete ser “la bomba” de muchas contradicciones de las personas que estuvieron ese mañana en que murió Maradona.