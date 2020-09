La coach Celeste González presenta su show virtual “Escuela de sexo”

Con la intención de compartir sus conocimientos en un unipersonal sobre sexo, Celeste González realizará un show teatral, como ella lo define en donde además de muchos temas interesantes sobre sexualidad, habrá música, sonido y luces.

La coach sexual tiene en mente compartir un momento diferente con sus seguidores y educar el placer desde el humor.

Trabajando virtualmente, Celeste realiza por Skype una columna en el programa de Coico Sily en Radio Pop y, desde hace unas semanas prepara su show “Escuela de Sexo”.

A cargo además de un sex shop propio, la sanjuanina comentó que las ventas, durante la pandemia, aumentaron un 80% y que en su consultorio virtual las parejas y los individuos cada día se animan a más.

Con la intención de seguir educando y divertirse, González se refirió a su próximo show del 30 de octubre a las 23.30 y comentó que será producido por Signetti Producciones y las entradas ya están disponibles en Plateanet.

“La idea del evento por streaming es hacer una Clasex (así es como bautizó a sus clases sobre sexo), tener el consultorio, hacer una entrevista y juegos con la gente en vivo. Los que participen van a poder ganar premios de mi tienda y se va a sortear una Clasex privada conmigo. También va a estar la sección El Libro Gordo del Pete, en el que a cada clase se van sumando nuevas palabras. Va a estar buenísimo porque van a aprender, divertirse, y terminar bien calientes”, anticipó Celeste.

El tema central del show será el sexo pero también los participantes se encontrarán con muchas sorpresas. Se puede participar solo o en pareja y se recomienda que no haya menores cerca. No hay límite de edad para los interesados en asistir al show y que siempre son bienvenidos aquellos que practican en “sexo vainilla” –tal como lo define la joven- aquel sexo como actividad tradicional en la cama y relacionado al gusto de helado más común y pedido.

Durante el unipersonal el público va a poder interactuar con Celeste a través de un contacto de WhatsApp, y ella responderá a los interrogantes a fin de acercarse de alguna manera a sus seguidores.

“Los que participen no solo van a terminar la noche bien arriba, sino algo mucho mejor: van a empezar a animarse a hablar cosas que quizás, si yo no rompo el hielo desde el otro lado de la pantalla, jamás las hablarían -asegura-. Ese es el gran tema: vivimos con alguien, pero cada vez que tenemos un problema determinado o queremos hacer algo, en vez de decírselo a la pareja, se lo decimos a nuestros amigos. Entonces, nunca solucionamos los problemas porque nunca los hablamos. Uno de los grandes problemas a nivel sexual de la pareja es el diálogo: decir lo que me gusta, cómo me gusta, dónde me gusta. La idea de ver este show es que rompan esa pared que impide el diálogo y empiecen a contarse cosas. Se van a dar cuenta de que se va a encender la llama que venía apagándose. Hay que divertirse a pesar de los años, los daños y los hijos. Me van a ver a mí hablando de ciertos temas, se van a mirar con complicidad y van a abrir esas puertas de diálogo y juego”.

Con muchos conocimientos sobre sexo, Celeste González confesó que durante la cuarentena esta con su hija y que lo único que le importa es resguardarla: “Estoy sin sexo físico hace un montón de tiempo, pero con bastante sexo virtual y sexting… Cuido a mi hija que es lo más importante que tengo y jamás me pondría en riesgo yo porque si yo salgo por ahí a divertirme después expongo la salud de mi hija, nunca lo haría, soy muy consciente de eso y me divierto dentro de mi casa en los momentos oportunos, cuando ella se duerme, en mi habitación… como puedo, pero tengo bastante claro que esto (por la pandemia) no es joda”.

Antes de finalizar Celeste habló de su sex shop y dijo: “Es una boutique erótica, llamada “Shop escuelita”, con una tienda virtual y a diferencia de un sex shop común, en donde predominan los penes de plástico y esos juguetes feos a la vista, mi negocio ofrece una selección de juguetes más sofisticados, más agradables a la vista, mucha lencería, disfraz, cosmética erótica, perfumes con feromonas, entre otras cosas únicas… Tengo un equipo que asesora a gente que se comunica con la tienda y pueden guiar a alguien que no sepa qué elegir de mi regalería erótica única en el país”.