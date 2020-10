La cifra que Defederico pasa a Cinthia Fernández como cuota alimentaria

En los últimos días fue revelado algo públicamente que Cinthia Fernández y Matías Defederico hasta ahora habían mantenido en el fuero legal, el tema de la manutención de sus tres hijas: Bella y Charis, que la semana que viene cumplen siete años, y Francesca, de cinco.

Es que la panelista de Los ángeles de la mañana hizo un comentario sobre su ex que él no dejó pasar. “Che, hace tres años que me separé y sigue, y sigue hablando de mí. Mirá que tiene ex/s para comparar. Aburre ya”, indicó el jugador que actualmente se desempeña en el Club Agropecuario Argentino, en la localidad de Carlos Casares, según Infobae.

Por su parte, en su respuesta, la bailarina fue muy dura: “Le quiero decir que le estoy haciendo un favor porque, de última, estoy hablando de él así la gente no se olvida de él porque alguna vez fue alguien. Ahora está pasando por un momento (de) fracaso muy duro, o muy real. Ya que tiene tanto tiempo al pedo, que se ocupe de las hijas. Que deje la PlayStation, de tuitear...”.

Matías Defederico con sus hijas. gentileza

La disputa continuó y Defederico volvió a utilizar las redes sociales para responder. “¿Fui alguien? Claro y sigo siendo alguien y el hombre más importante en la vida de nuestras hijas. Que yo sepa el éxito y el fracaso no se miden por la fama y la billetera, o por lo menos a mí, mis viejos me enseñaron otros valores en casa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Luego, le contestó a una usuaria que dejó entrever que él había “dejado y engañado” a la bailarina. Y en su mensaje habló de la suma de dinero que el juez estipuló que debe pagarle cada mes por la cuota alimentaria. “No la dejé, me separé. Mis hijas tienen su casa, que yo mismo compré con mi trabajo, y tengo una cuota de 120 mil pesos al mes. ¿Cuál sería tu concepto de sola? ¿Sabés cuántas amigas separadas tengo que los padres no le aportan mil pesos? Ahí sí es complicado para la mujer”, aseguró el futbolista.

Mariana Brey leyó al aire los tuits de Defederico e, indignada, Cinthia Fernández lo desmintió al asegurar que no paga dicha suma de dinero. “Aclaro que los dos compramos la casa”, fue lo primero que aseguró la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece. “Y si quieren muestro lo que me está depositando, no son 120 mil. O debo tener un problema ocular”, continuó, para luego asegurar que el futbolista “tiene un embargo de casi un millón de pesos, que debe”.

Internet

Y agregó: “No me está pasando 120 mil. Y yo estoy hablando de mí, realidad, porque hablar de plata hoy es un tema muy sensible. Él me está pasando 40 mil pesos y paga la obra social, por tres hijas”.

“¿O sea que en ese tuit está mintiendo?”, preguntó De Brito. “Sí”, respondió ella, y agregó: “Eso lo estipuló la ley, no lo estipulé yo. Cuando él me dijo que el club le estaba pagando la mitad, yo le dije que no había problema. No salí a armarle quilombo. No hablo de plata. Voy a la Justicia”.

Mientras veía el programa, Defederico volvió a expresarse en las redes sociales y aclaró que él no había asegurado que pagaba dicha suma de dinero. Además, indicó por qué no puede pagar lo que estipuló el juez. “No dije que es lo que paso. Dije que es el monto de la cuota, el cual no puedo pasar porque ese es mi sueldo mensual dicho por @yanilatorre en @LosAngeles_ok, el 100% de mi salario”.