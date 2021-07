La Chipi recordó su enojo con Mauro Caiazza, el ex de Jimena Barón, por traerle problemas con Dady Brieva

Mariela Anchipi, reemplazó a Sofía “Jujuy” Jiménez en Showmatch La Academia, y su vuelta a la pista dio qué hablar. La esposa de Dady Brieva se cruzó con Jimena Barón y sacaron algunos trapitos al sol. La Cobra le recriminó que ella no la saludaba cuando estaba con Mauro Caiazza y la bailarina reconoció que fue por culpa de su ex.

La Chipi fue convocada para bailar en el lugar de la modelo, ya que ella sufrió una lesión en una costilla y debe aguardar reposo, y se robó todo el protagonismo. Fue Marcelo Tinelli quien recordó que la bailarina y Jimena Barón no habían tenido un muy buen trato cuando la jurado fue participante junto a su bailarín, Mauro Caiazza, que luego fue su pareja.

Mauro Caiazza y Jimena Barón.

“Era un tema con Mauro Caiazza del que yo nunca me enteré. Me odiaste todo el último programa y no creo que sea porque bailo como el cu…, porque eso ya se sabía, pero jamás supe qué pasaba con Mauro. Yo estaba hasta la médula”, recordó Jimena sobre la etapa en la que se enamoró de su bailarín y le trajo problema con La Chipi.

“No lo odiaba, pero sentí que él me clavó tres puñales por la espalda y al tercero le dije ‘no pibe, basta’”, lanzó Mariela Anchipi, sin dar detalles sobre a qué se refería. Y la cantante le reprochó: “¿Pero yo qué culpa tuve si era la novia número 24? Me odiabas, nunca me saludaste por el pasillo, nada”,

“Sabía que había pasado algo con Mauro. Que había una mala onda entre los dos y yo ni te conocía”, insistió la jurado. Mientras Marcelo Tinelli intentaba conocer qué había pasado entre la esposa de Dady Brieva y el ex de Jimena Barón.

La Chipi y Mauro Caiazza, cuando él fue su bailarín. Gentileza

“Yo nunca quise tener nada con él, ese fue el problema que él nunca negaba que teníamos algo y yo estaba en pareja. Le pedía que diera un ‘no’ rotundo. Si te querés hacer el langa, hacete el langa con América y no conmigo que estoy casada”, recordó enojada La Chipi.

“Mi problema siempre fue con Mauro, lo supe separar, si te dejé de hacer el saludo fue por él, ni a palos por otra cosa”, cerró la Chipi.