La China Suárez y Benjamín Vicuña no se casarán y ella reveló los motivos

En medio de los rumores de separación de La China Suárez y Benjamín Vicuña, ella misma negó la posibilidad de casamiento en un móvil que hizo para el programa de Marley, “Por el mundo, en casa”.

“¿Te vas a casar al final?”, le consultó el conductor y la artista, un tanto incómoda, soltó: “Ya está, ya pasó. ¿Para qué? Es una buena excusa la pandemia. No, ya fue, ya medio que pasó, no hace falta”.

“Está bien, se quieren igual, no hace falta un papel para cambiar eso”, expresó Marley pero la mamá de Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Acuña redobló la apuesta: “¡Y después divorciarse es un lío!”.

Sorprendido, el viajero y papá de Mirko dijo: “¡Pero vos no te vas a divorciar!”. A lo que, entre risas, La China, contestó: “Es un chiste para ustedes, que son los chistes que les gustan. Pero no siento que lo necesitemos, no”.