Santi Maratea usó el perfil de la China Suárez para su colecta más grande: 200 millones de pesos

La China Suárez y Wanda Nara aumentaron considerablemente su cantidad de seguidores en Instagram a raíz del Wandagate, y claro que ambas lo aprovechan comercialmente. Pero en esta oportunidad, la actriz invitó a Santi Maratea a su cuenta para difundir su última campaña solidaria que tiene como objetivo recaudar 200 millones de pesos para comprarle a la pequeña Madeleine el medicamento más caro del mundo.

“Hola a toda la gente que ve las historias de la China. Muchos, porque somos fanáticos desde hace años, otros porque son unos chusmas de mierda que se la pasan espiando la vida ajena”, lanzó el influencer con su particular estilo sarcástico.

“Sin embargo, no es lo que me convoca”, continuó. “La China me prestó su cuenta para que les cuente sobre la campaña que estamos haciendo. Estamos buscando conseguir el medicamento más caro del mundo para una nena de Argentina que se llama Madeleine. Sale 200 millones de pesos. Estamos intentando conseguir un millón de personas que pongan cada uno 200 pesos”, relató Maratea.

Madeleine tiene un año y siete meses y fue diagnosticada con atrofia muscular espinal tipo 1 a los 45 días de vida.

Además, mencionó que entre todas las personas que donen dinero van a sortear un iPhone y unos airpods, “por si les faltaban motivos para ayudar”.

Para esta ardua campaña, Santi Maratea también convocó a otros famosos a que difundan la colecta en sus redes: Patricia Sosa, Nicki Nicole, L-Gante, Sofía Zámalo, Teresa Calandra y muchos más. En la cuenta de Instagram “todospormadeleine” podés conocer más información y donar tu granito de arena.

