La China Suárez compartió a primeras horas de la mañana de ayer un video publicado por Telefé. Al clickear, la historia dirigía a un triste informe sobre una noticia que conmocionó al país. “Crónica de un femicidio anunciado”, se titulaba el video de 7 minutos que daba toda la información sobre el asesinato de la profesora de inglés Paola Estefanía Tacacho a manos de Mauricio Parejas, un ex alumno que la acosaba y acechaba hace 4 años.

“Acá hay dos responsables. Uno ya está muerto y el otro es el Estado, y va a tener que pagar por la muerte de Pao”, decía una de las primas de la víctima en una entrevista en vivo. Desde que se dio a conocer la noticia, Eugenia Suárez ha estado abogando por el caso con las herramientas que tiene. Por eso es que la actriz le da un buen uso a sus redes y comparte el material que informa y denuncia sobre este femicidio.

Hace unos minutos, Suárez publicó dos posteos en Twitter denunciando públicamente el accionar del Estado en el caso. En la primer publicación compartió una carta de despedida escrita por la familia de la víctima y escribió “Hacerse cargo”, junto al hashtag #paolatacacho. En la segunda, la actriz compartió un mensaje revelando que se ha comunicado con la hermana de la víctima:

“Me escribe Ana, hermana de Paola, a quien no solo el FEMICIDA le arrebató a su hermana para siempre, sino también el Estado, que hizo caso omiso a más de 13 denuncias, pidiendo que por favor viralicemos esto. Su hija no va a volver, pero el juez que desestimó la denuncia DEBE”, y su influencia en redes ha tenido efecto, porque en menos de una hora el mensaje ya tiene mas de 400 retweets y se acerca a los dos mil me gusta.

La China también compartió el mensaje por sus Stories de Instagram, etiquetando a la hermana de Paola, Ana Salomon. En el perfil de la joven, pueden verse publicaciones referidas al femicidio e incluso una postal en donde revela la cara del culpable. La última imagen publicada, es sobre la marcha que se realizó por Paola Tacacho el lunes 2 de noviembre, por el pedido de justicia en su caso. Si llegan a cumplirse, las acciones legales caerán también sobre la familia del Mauricio Parejas.

La imagen del homicida.