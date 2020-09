La China Suárez reconoció en las redes sociales que le tiene mucho miedo al test de coronavirus

Muy varias son las opiniones respecto al test de coronavirus, que es insoportable, que duele mucho, que ni se siente, que apenas molesta, que da cosquillas, que es lo peor... Es por eso que, ante la necesidad de someterse a un hisopado, la China Suárez decidió acudir a las redes sociales y consultar cómo había sido la experiencia de sus seguidores.

“A los que se hisoparon, ¿me cuentan qué se siente? ¿Duele? ¿Da tanta impresión como dicen? A mí me hicieron el de COVID, pero de sangre, cuando lo necesité (dio negativo)”, decía el posteo publicado por la actriz. E, inmediatamente, le empezaron a llegar miles de mensajes, la mayoría de ellos, no muy alentadores, según Infobae.

Twitter. gentileza

La influencer Malena Stein fue una de las primeras en dar su sentir, quien le explicó: “A mí ‘Santi’ me dijo que yo jamás aguantaría ese dolor y su mamá agregó que nunca sintió un ardor semejante. Que le súper dolió. Y mi mejor amiga que no tiene umbral del dolor, me dijo que ni en pedo permite que le hagan eso a su hijo y que le remil dolió más que el parto. Ah re”.

Aterrada, la China respondió al mensaje diciendo: “Nooooooo. Es todo lo que no quería leer. Hay de todo, igual. Me imagino que la mano del profesional que te lo hace también es importante”.