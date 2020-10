La China Suárez muestra el cambio físico tras su entrenamiento post parto

A finales de junio, la China Suárez y Benjamín Vicuña recibieron a su segundo hijo juntos, el muy esperado y ahora mimado Amancio. La redes celebraron sus llegada y las posteriores fotos que la actriz compartió de su hermoso tercer bebe. Pero ahora, la China quiere volver a la figura que ostentaba antes del embarazo y compartió por las redes su rutina de ejercicio con los visibles cambios que ya están en marcha.

Con un conjunto alopardeado, la actriz mostró las sentadillas y saltos en soga como algunos de los tantos ejercicios que debe hacer en su objetivo de recuperarse. La historia lo ha comprobado: ella tiene unos genes increíbles y se recupera siempre más linda que la vez anterior. Pero mas allá de los beneficios naturales, la China sigue una estricta rutina que es muy bien acompañada por su dieta vegetariana.

Sin embargo, nada puede eclipsar el amor que se respira en el hogar que ha formado junto al actor chileno. Amancio es la nueva luz de sus ojos, que vino solo para traer alegría al hogar. La actriz ama su maternidad y en cada ocasión resalta lo importante que es para ella su papel de madre.

Por eso no dudo en hacer un fuerte descargo por las redes cuando una página que la había llamado amagó para cambiarle su cuerpo post parto a través de retoques digitales. Edu Weis es cuenta de fotografía con más de 18 mil seguidores con la que la China ha colaborado anteriormente, pero que hace tres días recibió una indirecta de la actriz.

La publicación que recibió más de 450 mil likes.

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo”, escribió junto a una foto donde luce un bikini con orgullo de su (diminuta) panza post parto. Sus casi 5 millones de seguidores no solo la apoyaron, sino que elogiaron su físico. Muchas incluso bromearon en que en realidad esa es su panza después de comer. Cande Tinelli visitó la publicación para dejarle un “Tas mas wena nena!🔥♥️”.