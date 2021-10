La China Suárez llegó a la Argentina con custodia policial

Tal vez el pedido de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré de querer ver a sus hijos o la finalización del rodaje de la película hicieron que la China Suárez volviera al país con sus pequeños. La modelo y actriz estaba instalada en Madrid con los tres niños cuando explotó el wandagate y ahora debió hacerle frente a la prensa Argentina.

En los dos meses que la artista vivió en España, llegó a estar en la portada de varios medios internacionales a raíz de la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara en la que ella quedó como la tercera en discordia.

Pero este jueves llegó con su gran cantidad de valijas y los menores Rufina Cabré, y Magnolia y Amancio Vicuña.

La China Suárez llegó a la Argentina, camuflada y con sus tres hijos

Al arribar al aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza, la China se negó rotundamente a hablar con la prensa que estaba allí. Después de realizarse el hisopado correspondiente, quiso salir por una puerta no tan concurrida aunque no se lo permitieron.

Salió como una pasajera más, por la puerta principal pero con la compañía de una efectivo de la PSA. Sus hijos no salieron con ella, lo hicieron junto a amigas de la familia que fueron a buscarlos para llevarlos a casa.

¿Qué hizo la China Suárez apenas llegó a la Argentina?

La China se mostró tranquila en el aeropuerto, esquivando las cámaras y con silencio absoluto. Aterrizó el jueves cerca de las 14.30 y para pasar desapercibida escogió taparse el rostro con un barbijo negro y una gorra beige, look que completó con un conjunto de pantalón y chaleco de vestir en color azul oscuro y zapatillas.

“Qué calor que está haciendo”, se la escuchó decir frente a unos micrófonos y luego se subió a la camioneta que la estaba esperando.

Y cuando llegó a casa, Suárez se volcó a su cuenta de Instagram y sorprendió con lo publicado: “Fuck normal, I want magic”, un mensaje de Britney Spears que la joven replicó.

Y luego subió a las historias una foto de porciones de pizzas con un fragmento de “Die for you”, la canción de The Weeknd, y otra junto a dos de sus amigos, a los primeros que vio al regresar a nuestro país.

Y luego hizo un posteo junto al productor Marcelo La Torre y otro amigo suyo. “Primera parada obligatoria”, escribió recién aterrizada.