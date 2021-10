La China Suárez le dio la espalda a la cámara y mostró parte de su trasero: ¿quiso provocar a Wanda?

Desde hace varios días, la novela escandalosa de Wanda Nara y Mauro Icardi en la que está involucrada la China Suárez sigue sumando capítulos aunque parecería que ya se está viendo la temporada final. O al menos eso desean muchas personas.

La infidelidad del futbolista inundó las redes sociales y los portales de chimento como también las declaraciones de su esposa y de la modelo y empresaria que está trabajando en Madrid, España. Primero fue la China quien aclaró los tantos desde su punto de vista y en las últimas horas lo hizo Wanda.

Y quizá por eso es que llama más la atención las fotografías que subió hace unas horas Suárez; en la que sale de espalda y casi se le ve su trasero.

Sí, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio hizo una rara sesión en la vía pública en la que luce unas botas con tremendo taco, su campera de la firma Versace y un pantalón de jean con una rotura justo por debajo de la cola.

Mientras que muchos dicen que es para provocar a Wanda Nara, dándole la espalda a su historia de reconciliación con el delantero del PSG, otros la aplauden y la apoyan en este escándalo que solo les dio muchos más seguidores en sus cuentas de Instagram y varios dolores de cabeza.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre su relación con Mauro Icardi?

El lunes por la tarde, Wanda Nara rompió el silencio en un largo y elocuente posteo en Instagram donde comentó todo lo que fue sintiendo y cómo enfrentó la situación familiar que puso en jaque mate a su clan.

“Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”, inició Wanda.

Y siguió: “Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el”.

“Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te Amo @mauroicardi”, finalizó.