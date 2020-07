La China Suárez intervino en un vivo de Vicuña y lo desconcentró: “Se hace el que no me conoce”

Benjamín Vicuña decidió hacer un vivo en Instagram para promocionar “Un kilo de cenizas”, su primera obra por Zoom. Pero lo que no esperaba era que entre todos los que se conectaron estaba su mujer, La China Suárez, quien irrumpía cada dos por tres con comentarios alegres.

“Esta iniciativa responde a la búsqueda del espacio para hablar de cómo hemos visto trastocados hasta nuestros ritos más sagrados y cómo, en tiempos de distanciamiento social, la necesidad de reencontrarse se hace más fuerte cada día”, comentó el actor chileno durante la transmisión.

Al leer los comentarios de los presentes en la charla, dijo: “Por favor, les pido que escriban cosas relativamente decentes”, y agradeció luego: “Puras cosas lindas. Vamos a hacer estas cosas más seguido”.

Mientras él leía los mensajes, comentarios y preguntas de sus seguidores, aparecían frases de su pareja quien le puso humor a la charla. Ella se conectó desde otra habitación de la casa y saludó con distintos emoticones: “Saludos desde Argentina, Buenos Aires, Palermo” y “Se pone nervioso”, dijo ella y él, siempre amoroso, contestó: “Mira... sangre japonesa. Gracias, mi amor”.

Captura de pantalla

Entonces Vicuña intentó seguir hablándole a su público y ante los reiterados mensajes de La China, se tentó y lanzó: “Así no se puede”. Pero su mujer siguió interviniendo: “Se hace el que no me conoce. Dios, jajaja. Se pone nervioso”. Y bromeó: “Pasame tu WhatsApp porfa”.