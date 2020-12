La China Suárez escrachó a una cuenta a la que acusa de acosarla desde hace meses

La China Suárez es una de esas figuras que suele sufrir sobre exposición en más de una ocasión. Al igual que muchas famosas argentinas, la fama la alcanza por todos lados, pero en más de una ocasión, su papel le juega en contra. Desde su participación en Casi Ángeles, en donde su popularidad se hizo abismal, muchos fanáticos suelen perseguirla por redes y dejar, por ejemplo, su comentario en cada foto.

Pero la actriz nunca pensó que tendría que hacer un descargo y pseudo denuncia por las redes a causa de una periodista que se encarga de divulgar información falsa respecto a su relación con Benjamín Vicuña y su familia. Entre las últimas acusaciones, se dice que desde el drama de la foto con Pampita, la actriz y el chileno sufren una fuerte crisis que no son capaces de superar.

“Los empleados no sabían qué hacer por los gritos e insultos que venían de la habitación de ambos, y los otros huéspedes estaban escandalizados”, decía una de las publicaciones de la cuenta “Chusmeteando”, que aseguraba que ambos habían estado a los gritos en un hotel de Ezeiza.

La actriz ya no lo soporto y decidió, como pocas veces lo hace, darle frente a las mentiras por redes. “Les cuento que esa cuenta de una ´periodista´ está algo obsesionada con nosotros. Su ´fuente´ es una cuenta que me acosa, se ríe de mí y de mis hijxs hace varios meses”, explicó aclarando que la familia de la foto no eran ellos. “Fue uno de los fines de semana más lindos del 2020. La obsesión de algunas personas a veces me asusta”, agregó en otra Storie.

“Todos los medios que levantan información FALSA, salen de este tipo de fuentes. Sean un poco más profesionales y creíbles. Llamen, investiguen, no copien y peguen. Son los mismos que después salen a hablar en contra del bullying”, dijo refiriéndose a los medios que continúan con la noticia. “Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelot... y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces”.

“Esta es tu fuente, querida periodista. Una cuenta que se ríe de mi cuerpo, mi familia y mis hijxs hace años. No puedo publicar el nombre por motivos legales. Están avisados”, dijo a modo de advertencia sobre un tema que hoy resuena mucho y se batalla.

“Todos los que avalan estas cuentas que acosan. Luego se escandalizan cuando alguien se suicida en otros países por acoso constante. Todos los que apoyan, siguen, utilizan de fuente, difunden información, de parte de un acosador son CÓMPLICES. Sigan fomentando el bullying”, terminó tajante la actriz.