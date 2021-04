La China Suárez es acusada de plagio en su nueva cápsula de ropa deportiva

La China Suárez mostraba orgullosa por sus redes las fotos de toda una nueva cápsula de ropa deportiva y en un principio recibió el apoyo de miles de sus seguidores , deseosos de poder conseguir la nueva producción que estaba bajo la mano de la famosa. Pero en poco tiempo, la actriz fue denunciada a través de las redes por muchos perfiles, que en un primer vistazo habían notado similitudes, pero ahora se daban cuenta de que los modelos presentados eran una copia exacta de otra marca.

La actriz se presentaba en su Instagram bajo el nombre de “Touches Sport By China”, e incluso escribió por las redes un texto de agradecimiento: “Estoy fascinada. Espero que les guste tanto como a mi. Falta muy poco para que puedan conocer toda la colección”.

El adelanto de la cápsula de la China.

“Esto es una vergüenza, esta colección es una copia literal de la marca latinoamericana Portdebras”, escribió la diseñadora Andy Faerman, una de las principales de acusar a la mujer de Benjamín Vicuña. Lo cierto es que los modelos derrochan originalidad y son bastante inusuales, por lo que el plagio es bastante evidente. Otro punto en contra para la actriz, es que la marca tiene publicados sus nuevos modelos en su página desde el 10 de marzo, mientras que la China los puso hace apenas 5 días.

“Portdebras es una diseñadora talentosa venezolana que se viene rompiendo trabajando para estar donde está hoy. Un papelón la copia literal. No voy a ser la policía de la copia, yo se que hasta Zara copia. Y que todo se parece con todo”, comenzó diciendo en sus Stories.

El plagio, la pesadilla de los diseñadores

“Cuando veo estas cosas, cuando agarran una marca con un adn y un producto tan único y lo plagian, me parece patético. ¿Te gusta el talento de otros? Contrátalo, pagale”, decía el largo texto de Faerman, que demostraba un enojo palpable por las redes con las fotos que demostraban la copia evidente.

Esta era una de las presentaciones del 10 de marzo.

Los modelos de la diseñadora venezolana son bastante reconocibles

El modelo de la China solo cambia en los colores y el detalle de la calza.

La diseñadora además aclaró que sus palabras no eran un ataque personal a la China: “A mi no me importa quién está plagiando, sea famoso o no. No es personal, no me interesa la vida de nadie de la farándula. Solo que me calenté”.

Y agregó sobre la experiencia personal que tiene como diseñadora: “Están tan desprotegidas las marcas ante estas cosas que solo tenemos estos espacios en las redes sociales para darles nuestro apoyo”, explicó por sus Stories.

Hasta el momento, la China no se ha referido a esta acusación.