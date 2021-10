La China Suárez, con poca ropa y mucho esfuerzo: “A veces se complica”

Instalada en España donde está cumpliendo algunos compromisos laborales, Eugenia La China Suárez comparte cada día con sus fanáticos en las redes sociales y se divierte con cada uno de los tantos romances que la prensa le inventó en su corta estadía.

Separada de Benjamín Vicuña y con ganas de disfrutar de la vida, sus hijos y su profesión, la rubia se animó a aceptar jugados papeles y ofertas fuera de Argentina luego de un complicado tiempo de pandemia.

Este viernes, y mientras cambiaba su ropa en un enorme camarín, la ex “Casi Ángeles” demostró que a ella también se le complica a la hora de lucir ropa nueva.

El sensual posteo que dejó sus curvas a la vista recibió más de 229 mil “likes” de sus fanáticos alrededor del mundo que siguen atentos los pasos de la bella actriz.

Horas antes y en el programa de Carmen Barbieri, la panelista Estefanía Berardi aseguró que la ex de Vicuña estaría frecuentando a un desconocido caballero: “Tengo una data tremenda. Me llegó una foto de un hombre, con una máscara, que estaría cerca de la China Suárez. Ella está en Madrid. Ambos se siguen en las redes” dijo la joven y luego agregó: “Me llamó la atención que ella le dio like a una publicación de él del 2016. Pero lo empezó a seguir ahora… Él tiene una empresa de motos”, cerró.