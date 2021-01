La China Suárez compartió los momentos del íntimo casamiento de su hermano

Respetando todos los protocolos, pero con la felicidad desbordándole de los ojos, la China Suárez fue parte de una importante celebración para su familia. En medio de una pandemia que promete volver para atrás en unos memes, su hermano Agustín contrajo matrimonio con el amor de su vida, la japonesa Pau Fukuhara. El nombre artístico de la actriz tiembla ante tanto encuentro oriental.

A través de un par de fotos, “Sangre Japonesa” compartió algunos de los momentos, donde no solo puede verse a los novios a punto de firmar el registro civil, sino a su propia mamá y a sus dos hijas, Rufina y Magnolia, que acompañaron a mamá en tan importante vida. Por el contrario, quien no hizo aparición fue Benjamín Vicuña, que faltó con el pequeño Amancio, aunque tal vez solo no aparecieron en la foto.

“Y un día se casa tu hermano. Toda la felicidad del mundo. Te quiero”, dice en la primera foto que puso en sus Stories, donde los futuros marido y mujer escuchan para poder firmar y convertirse en esposos. En la siguiente, puede verse a los dos hermanos juntos, la China y Agustín.

Agustín y Pau, los nonvios.

Los hermanos Suárez juntos.

Ya en las siguientes imágenes, la actriz saca su lado artístico, para tomar distintas postales de sus dos pequeñas, su madre, Marcela Riveiro, en acción mientras ayuda a su hermano antes del casamiento y una foto del novio antes de la ceremonia. “Tranca lo espléndido”, le escribió.

Postales del amor entre hermanas.

Fotos artísticas de la actriz.

Su madre ayudando a su hermano antes del gran momento.

La China elogiando a su hermano.

Incluso después le dedicó un especial posteo a quien confeccionó los vestidos de sus dos pequeñas. “Amores de mi vida. Este post va dedicado a Enilda que cosió y confeccionó estos vestidos con puntillas antiguas con mucho amor. GRACIAS”.

La foto que muestra los conjuntos de sus hijas.

Después Eugenia compartió otra foto en la que Agustín va de la mano de sus dos hijas, y escribió emocionada: “Perdón por tantas fotos, pero estoy emocionada y feliz. Escuchar a mi hermano hablarle con ese amor y respeto a su mujer es todo lo que está bien”.

Una dedicatoria especial para Agustín.

Estos últimos días en redes han sido excepcionalmente expuestos para la China. En general la actriz suele mantener su vida privada totalmente enajenada de las redes y recién ayer publicó una foto que mostraba los resultados de una cirugía de aumento de busto. Sin mencionar que la semana pasada se animó a una foto con sus tres hijos durmiendo, donde incluso mostraba que había vuelto a su castaño original.