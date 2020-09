La Chilindrina y su complicada situación: se le terminan los ahorros y necesita volver a trabajar

La Chilindrina no estaría pasando su mejor momento económico en la actualidad. La crisis por la pandemia COVID-19 ha golpeado fuerte a la actriz María Antonieta de las Nieves, quien aseguró que sus ahorros se están acabando, razón por la cual, expresó la urgencia que tiene por volver a trabajar.

“La Chilindrina” junto al Chavo.

En una entrevista concedida al medio TV Notas, María Antonieta de las Nieves, actriz que interpretó al personaje del ‘Chavo Del 8’, la Chilindrina, reveló la delicada situación económica por la cual atraviesa, debido al veto que tiene en Televisa y también al impacto que ha provocado la pandemia COVID-19.

La actriz que dio vida a la querida ‘Chilindrina’ contó que hace más de diez años la vetaron de Televisa, empresa a la cual estuvo vinculada por muchos años y también descartó que se encuentre trabajando en TV Azteca: “El veto yo lo tengo desde hace más de 10 años desde antes que estuviera Estrella TV. No estoy trabajando con TV Azteca, tampoco me hacen entrevistas y me hacen entrevistas en todos lados, cosa que me llena de orgullo y de cariño porque yo no soy de México ni de una televisora, soy María Antonieta de las Nieves internacional”.

Pero pesar de las adversidades, María Antonieta aprovecha el tiempo en casa para hacer cuadros con chaquiras, los mismos que los usa como adorno y que incluso podrían servirle para un futuro negocio, aunque por ahora lo descarta: “Por el momento los hago por diversión y como terapia; al terminarlos, los cuelgo en mi casa o los guardo, y aunque el dinero que tenía ahorrado se me está acabando, no he llegado al extremo de pensar en venderlos”.