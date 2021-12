La Chabona publicó un chat con L-Gante y lo destrozó: “Aprendé a respetar a las mujeres”

Este martes, el cantante de cumbia 420 Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante vivió un tenso momento en un evento exclusivo donde casi termina peleando a las piñas con Cristian Manzanelli, representante del influencer Yao Cabrera.

Curiosamente, este manager también maneja la carrera de La Chabona, y fue justamente por esta influencer que inició la pelea, ya que Manzanelli habría realizado picantes declaraciones en la conferencia de prenssa, estando L-Gante presente: “Si sos tan de barrio, ¿por qué no hacés una colaboración con La Chabona?”, preguntó Cristian. Esto no cayó bien en Elian, quien increpó al representante e intentó llevar la situación verbal al terreno físico.

Los chats entre La Chabona y L-Gante

Pasado este trajín, La Chabona quien a través de una serie de historias de Instagram, compartió la charla que mantuvo con L-Gante tras estos hechos: “Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones”, mencionó el padre de Jamaica.

“Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante”, respondió la artista urbana en el primer mensaje en su cuenta de Instagram. Además, fue más allá: “Aprendé a respetar a las mujeres y no todo es droga. Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas, no tenés códigos”.

A pesar de que Valenzuela no mostró interés en responder estos ataques, se espera que muy pronto realice un descargo, ya que además de las declaraciones de la cantante, su representante amenazó con iniciarle accione legales: “Rompió una copa y me la quiso clavar. Yo ya le mandé el video a Fernando Burlando y voy a hacer la denuncia. Lo hizo delante de todos. Había 200 personas y están todas las filmaciones. Estaba re drogado y no lo podían controlar”, expresó Manzanelli en diálogo con TN.