La Bomba Tucumana pidió disculpas por su frase racista pero también culpó a la cámara oculta que le hicieron

La Bomba Tucumana estuvo envuelta en un escándalo por las repudiables declaraciones que quedaron grabadas en una cámara oculta. Es por esto que la cantante tuvo que pedir disculpas a la comunidad boliviana por su comentario xenófobo.

“Uno, en un lugar íntimo, en un momento de bronca, puede decir cualquier estupidez”, admitió, y manifestó su furia contra el programa Los ángeles de la mañana por difundir las imágenes.

“Esa tela es importada, carísima. Yo dije, como una estúpida, ‘¿para qué figura es?’. ‘Para la chica que está con Jey Mammon’. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy una figura? ¿Por qué la tela importada no podía ser para mí? O sea, por qué esta tela que vale dos pesos. Re laburada, pero bien laburada, no. Lo han pegado esto rápido como para zafarlo. No puede haber forma que yo me vea más o menos bien adentro de esto. Pero si esto se lo ponés a cualquiera… Esto es de una villera boliviana”, dijo la autora de La pollera amarilla mientras la filmaban sin que ella supiera.

Gladys La Bomba Tucumana dijo la xenófoba y clasista frase cuando hablaba con alguien de su círculo íntimo y se quejaba del vestuario que le habían asignado en el Cantando 2020.

“Me grabó en una charla íntima con gente de mi entorno y casi me muero cuando veo eso. ¿A esas cosas llega el ser humano? ¿A esas cosas tan bajas? Estoy tremendamente dolida. Me grabó diciendo cosas que yo sentía”, aseguró Gladys, aunque, hasta ese momento, no se había disculpado por sus dichos.

Pero, en las últimas horas, La Bomba se retractó por sus palabras, luego de recibir una denuncia de la comunidad boliviana en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Mil disculpas, eso no quita que se invada mi espacio y mi privacidad como lo han hecho. Lo hice en un ámbito donde no corresponde tampoco, no se debe hacerlo en ningún ámbito”, dijo la cantante. Y agregó: “Nunca estaría en mí agredirlos, todo mi amor para ustedes –le dijo a la comunidad boliviana–, que me dieron trabajo, que me siguen en las redes y que cada vez que visito su país no puedo caminar por las calles”.