La bikini de peluche que Cande Tinelli lució orgullosa por las redes

Cande Tinelli no deja de sorprender con sus extravagantes prendas de ropa e inusuales conjuntos que rozan lo extraño, pero siempre permanecen en lo fashion. Con su marca Madness logra explayarse con toda la locura con la que ve la vida y el mundo de la moda, incluso es una de las grandes colaboradoras de la marca de su hermana Mica Tinelli, Ginebra.

También modelo y con miles de fanáticos que aprueban cada una de sus ideas por Instagram, Cande vino ahora con una propuesta de verano que tal vez no todos apoyen. En general, sus trajes de baños al borde de la censura y llenos de tiras suelen ser furor por las redes y las tiendas on line, donde rápidamente se agota el stock. Su última propuesta puede ser un éxito total... o un fracaso rotundo.

“Lele” se mostró en una foto en primer plano donde se la ve con un piluso negro y un peinado muy de los ‘90, con dos trencitas al lado del rostro llenas de trabitas de colores. Pero el protagonismo no iba en el look, no siquiera en sus ya hiper reconocidos tatuajes, sino en la extraña bikini que llevaba.

La foot se llenó de comentarios positivos.

Llena de pelos, la malla peluche color rosa da calor solo de verla. Con temperaturas que superan los 30 grados, esta propuesta no parece ser el mejor acierto para el verano que se viene. Sin embargo, la foto ya conseguido más de 67 mil likes y varios comentarios que le preguntan donde la consiguió.

Entre los miles de “Diosa total” y demás halagos que le llegan a Cande, que parece “salida de otro planeta”, salieron a la luz más de un mensaje apoyando el corpiño peluche. Incluso su novio, Coti Sorokin, hizo aparición para dejarle un comentario con corazones, una cara de enamorado y un fuego, todo lo que piensa sobre su chica.