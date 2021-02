La barba de Ricky Martin tiene “ese no sé qué” que enamora a todos

Ricky Martin es uno de los artistas latinos que más suspiros despierta alrededor del mundo. Su carisma y su sex-appeal encanta a todos los usuarios en las redes y es para ellos que el músico posa y crea canciones. En esta oportunidad, levantó suspiros con su barba rubia y con un mensaje motivador.

Con dos selfies mañaneras, en la que se lo sentado en un sillón, con jean y sweater blanco, Ricky levantó la temperatura de Twitter, tanto que llegó a ser tendencia en dicha red social. “Hey tu!!! Mucho ánimo en todo. Si si, a ti. Sonríe”, escribió.

El mensaje que le transmitió a sus fanáticos gustó un montón e inmediatamente ellos le devolvieron el cariño con miles de Me Gusta comentarios de agradecimiento. “Wow!! Gracias @ricky_martin. Sí que necesitaba ese mensaje. Me he sentido muy apapuchada a veces, solo necesitamos un golpecito, una palabra de aliento para seguir”, escribió una usuaria.

Mientras que otra persona le expresó: “Muchas gracias corazón, todo bien por acá, te mando muchos besos y abrazos”.