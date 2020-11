La artista LeAnn Rimes se quitó la ropa para contar y mostrar su lucha contra la psoriasis

LeAnn Rimes es actriz y cantante, tiene 38 años y decidió ser “descaradamente honesta” sobre su lucha contra la psoriasis. Fue diagnosticada a muy temprana edad y ahora, a 16 años de su último brote, se volcó a las redes para hablar de la enfermedad de la piel y demostrar cómo luce.

Debido al estrés del 2020, la condición de la artista norteamericana tuvo un regreso inesperado. “Quiero dar voz a otras partes de mí. Y quiero dar voz a lo que están pasando tantas otras personas. Este es mi momento de ser completamente honesta sobre qué es la psoriasis y cómo se ve”, escribió en su cuenta de Instagram junto a postales en las que se la ve sin ropa.

Rimes pasó la mayor parte de su vida adolescente tratando de corregir su psoriasis con cremas de esteroides, medicamentos y tratamientos experimentales, además de cubrirse con capas de ropa para ocultar su piel. Cuando tenía 6 años, según relató, "alrededor del 80 por ciento de mi cuerpo estaba cubierto de dolorosas manchas rojas, todo menos mis manos, pies y cara”.

Redes Sociales

“Debajo de mi camisa, todo mi estómago estaría cubierto de gruesas escamas que dolerían y sangrarían. Durante gran parte de mi vida, sentí que tenía que esconderme”, confió en público y sumó: “Nadie hablaba de esto. Y ciertamente no cuando firmé mi primer contrato discográfico a los 11 años. En el mundo en el que vivíamos, nuestros ‘defectos’ no estaban invitados a la vanguardia”.

La intérprete del éxito “How Do I Live” está viviendo en un rebrote y se niega a mantenerlo en secreto. A sus 20 años encontró un tratamiento efectivo para su psoriasis y ahora, con la pandemia del coronavirus, su estado de salud volvió hacia atrás.

“Se desató un infierno en el mundo, y dentro de mí, como estoy segura que sucedió con tantas otras personas en medio de esta pandemia. De repente pasé de hacer lo que me gusta, y estar rodeada de gente, a andar por la casa sudando. El estrés es un desencadenante común de la psoriasis, y con tanta incertidumbre, mis brotes volvieron a aparecer”, explicó.

“Aunque me he abierto, todavía me mantengo escondida. Y cuando escondes tu cuerpo físico, hay muchas cosas que se convierten en tu salud mental emocional y espiritual. Te sientes como si te estuvieras conteniendo, como si estuvieras enjaulado. Tal vez sea el hecho de que este año ha puesto las cosas en perspectiva, pero ahora siento que estoy en un punto de mi vida en el que sólo quiero salir de esa jaula”, reveló.

“Estamos en un momento en el tiempo en el que todos estamos siendo despojados de todo lo que pensábamos que necesitábamos - y ahora podemos ver lo dignos y buenos que somos sin todos los toros”, sostuvo.

“¿Sabes cuando dices algo que llevas tanto tiempo aguantando, y es un suspiro de alivio? Eso es lo que estas fotos son para mí. Necesitaba esto. Todo mi cuerpo - mi mente, mi espíritu - necesitaba esto desesperadamente,” reveló en la publicación de las redes sociales.

Redes Sociales

Tras hacer pública su batalla, sus seguidores le hicieron llegar cientos de comentarios positivos y ella decidió agradecerles con una nueva publicación y reflexionó: “Para aquellos que no tienen el desafío de la psoriasis, pero tienen otras enfermedades autoinmunes o si simplemente tienen miedo de ser vistos, yo también los siento y los veo profundamente. Espero que al desnudarme haya encontrado su permiso para hacer lo mismo. ¡Eres digna de la libertad! ¡USTED ES DIGNO DE LA LIBERTAD! Los amo”, concluyó la artista.