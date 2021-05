La angustia de Noelia Marzol: contó que perdió su anillo de casamiento

En un momento de ansiedad, temor e incertidumbre por la llegada inminente de su primer hijo, Noelia Marzol se prepara para el gran momento de amor y unión familiar.

Con varios preparativos y en medio de un momento de restricciones y pandemia por el coronavirus, la rubia contó en sus redes sociales que perdió su anillo de casamiento.

En sus historias de Instagram, Marzol contó: “Estoy muy triste. Perdí mi alianza de casamiento. Tengo la de compromiso”, relató en las redes.

Redes de Noelia Marzol Noelia Marzol

Luego, visiblemente angustiada y acompañada por una amiga la rubia agregó: “¿Yo no me puedo quejar de nada, Alejandra? Me quejo porque perdí mi anillo de casada, así que si alguien lo encuentra por favor me lo devuelve”, concluyó.