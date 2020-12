La angustia de Dieguito Fernando Maradona ante la muerte de su papá: “Está triste y llora de noche”

Poco se sabía hasta el día de hoy cómo había reaccionado Dieguito Fernando Maradona, el hijo menor del astro del fútbol y Verónica Ojeda ante la muerte de su padre.

Sin embargo, Mario Baudry, actual pareja y abogado de la ex pareja de Maradona se presentó en la Justicia de la Plata por la causa que investiga la muerte de El Diez y reveló cómo se encuentra el pequeño. “Dieguito Fernando está triste y llora de noche”, sostuvo el letrado.

Y agregó: “Como me dice Verónica, a ella no le interesa la plata, ni la sucesión ni nada. Le interesa que cuando su hijo sea grande y le pregunte qué le pasó al papá, ella pueda explicárselo y que el nene cierre su ciclo de vida”.

“A veces, cuando perdemos un familiar tan pequeños, los niños sobre todo, más con los problemas que él tiene, van a querer seguir buscándolo. Ella quiere poder explicarle qué pasó para que su hijo cierre su ciclo de vida y pueda conocer a su papá ‘leyenda’. Porque Dieguito conoce a su papá, el que se tiraba en el sillón, apoyaba su cabeza en su pierna y se ponía a jugar a la tablet, o cuando se tiraba arriba de él a jugar en el pasto. A Dieguito le bastaba con que su papá estuviera parado y le tirara la pelotita”, añadió.

“Su hijo no conoció al Maradona estrella, al Maradona leyenda, sino a su papá”, explicó el abogado, quien señaló que “Dieguito seguirá viendo muchos años a su padre en televisión, y en ese contexto Verónica quiere darle una respuesta”, concluyó Mario Baudry.

Horas más tarde, Baudry estuvo en el piso de Intrusos, 20 años (América), donde volvió a referirse a la simpleza de la relación entre padre e hijo, y contó cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona. “Yo estaba en el campo, de ahí salí y cuando llego (a la casa de Verónica), la esperé ahí. Mientras tanto, hice lo que tenía que hacer en un montón de situaciones para ayudarla a Verónica y a la familia Maradona, sobre todo en cuestiones de seguridad, y otras cosas”, reveló.

“Cuando estoy entrando, Dieguito sale de la camioneta, me agarra la mano, me lleva para el patio y me dice ‘Marito, Marito, papá se murió, estoy triste’. Y él (Dieguito) no puede hablar, es decir, habla, y cada vez habla más de corrido, y me dice así”, explicó Baudry, además de contar que la psicopedagoga del hijo menor de Maradona estaba presente para contenerlo.

Más tarde, detalló la escena desgarradora que presenció los días siguientes al fallecimiento de El Diez. “Durante algunos días, jugaba con mi hija en el campo con los caballos y cuando se acostaba a dormir, lloraba dormido”.