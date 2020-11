La amiga de Pampita Ardohain Puli Demaría dejó el programa de la modelo en Net TV sin un motivo ni anuncio de su alejamiento.

Fueron los televidentes quienes consultaron el porqué de la salida de la DJ de “Pampita Online” y ante la insistencia la mujer aprovechó una nota periodística para explicar el motivo de su alejamiento.

Consultada por diario La Nación la DJ explicó que no hubo peleas ni conflicto sino que el motivo es otro y no menos importante: “Se está por recibir mi hijo mayor y como quedaban pocos meses y estamos con muchas cosas porque después se quiere ir a estudiar afuera, me quise dedicar a full a él. Quise acompañarlo y con cuatro niños se me complicaba ir al programa. También tengo que cuidar a mi mamá, que es grande. Con los contagios y todo, decidí guardarme”, comentó Puli.

Sin dejar su empresa con la música, la DJ aseguró que seguirá con su pasión en eventos de manera virtual en medio de la pandemia por el coronavirus: “La música es lo que me mueve, es mi gran pasión”, concluyó.