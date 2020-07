La amenaza de Marcela Coronel a Denise Dumas: “Yo también puedo contestar con cosas personales”

Tras la renuncia de Marcela Coronel a “Hay que ver” por su discusión en vivo con Denise Dumas, la tensión entre las ex compañeras de trabajo solo ha ido en aumento. Como en cada una de las entrevistas que ha dado, la periodista apuntó con munición pesada contra la conductora, pero esta vez le dio una personal advertencia.

Después de decir en una charla con La Nación que sintió “maltrato y humillación” hacia su persona, por parte de la ex modelo, en diálogo con “Los Ángeles de la mañana” volvió a apuntar contra la esposa de Campi, sin pelos en la lengua.

“Yo siento que en lo personal me toca cuando en un debate vos no tenés nada para argumentar y te vas a lo personal. Me provoca un quiebre”, arrancó en la charla que tuvo con Maite Peñoñori.

Dejando en claro que le quedaron algunas cosas por decir a la compañera de José María Listorti, agregó: “Yo también puedo contestar con cosas personales, pero no lo hago. Me parece espantoso. Si vos no podés argumentar por qué querés que se abra la cuarentena, no hables”.

“Ese límite ético no lo paso cuando debato ideas y si no me callo la boca”, concluyó, con el enojo contra Dumas aún a flor de piel.