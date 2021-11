La actriz Kristen Stewart confirmó que se casará con su novia Dylan Meyer

Una grata sorpresa tuvieron los fanáticos de la actriz Kristen Stewart al enteraste que la protagonista de “Crepúsculo” se casará con la guionista Dylan Meyer.

La relación, que comenzó hace dos años ahora vive su momento especial con la confirmación de Stewart en el programa radial de Howard Stern en SiriusXM.

La actriz contó que fue Meyer quien tomó la iniciativa que la sorprendió: “Quería que me propusiera matrimonio. Fue realmente hermoso. Ella lo hizo muy bien. Nos casamos. Definitivamente lo haremos”, dijo la protagonista de “Spencer”.

En el mismo programa pero en 2019, la mediática comentó que con Meyer se conocieron hace 6 años en el set de una película y en ese entonces Stewart se estaba separando de Stella Maxwell.

También la joven manifestó sus ganas de casarse con su novia: ”Quiero ser, como, algo razonable al respecto. Creo que las cosas buenas pasan rápido”, compartió Stewart y agregó: “Tengo un par de ideas. Soy muy impulsiva. No sé cuándo será”.

También, durante una entrevista en 2020, la actriz recordó cómo cambió su vida por la fama y lo cautelosa que comenzó a ser con respecto a sus relaciones: “Sentí que tal vez había cosas que habían lastimado a las personas con las que he estado. No porque me sintiera avergonzada de ser abiertamente gay, sino porque no me gustaba entregarme al público, de alguna manera”, agregó en InStyle.

“Este fue un período de tiempo en el que fui un poco cautelosa”, agregó Stewart. “Incluso en mis relaciones anteriores, que fueron heterosexuales, hicimos todo lo que pudimos para no ser fotografiados haciendo cosas que no nos representaba, así que creo que la presión adicional de representar a un grupo de personas, de representar lo queer, no fue algo que entendí entonces. Sólo ahora puedo verlo”.

Sin fecha exacta de la boda, muchos piensan que las mujeres darán el sí el año que viene cuando termine la campaña de premios.

Dylan Meyer es una reconocida guionista, aunque también ha hecho algunas apariciones como actriz. Entre sus guiones destacan película como “Moxie” (2021), “Loose Ends” (2015) y “XOXO” (2016), mientras que, entre sus papeles como actriz, sobresale su participación en películas como “The Death and Return of Superman” y “Wrestling Isn’t Wrestling”.