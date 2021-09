La 1-5/18: todos la critican pero no pueden dejar de mirarla

Desde su estreno, el pasado lunes 20, La 1-5/18 generó controversia en las redes sociales. Por un lado, hay muchas personas que se mostraron muy entusiasmadas por el regreso de la ficción nacional a la televisión de aire, que marca la reactivación del rubro audiovisual, que tantos obstáculos tuvo en el último año y medio, pero también tuvo muchos detractores.

El principal motivo por el que la nueva novela de Adrián Suar es blanco de críticas en el plano virtual es nada menos que su argumento: la historia transcurre en un barrio humilde, recientemente bautizado “La Peñaloza”, en el que los vecinos enfrentan distintas problemáticas, siendo las principales el narcotráfico, la inseguridad y las necesidades básicas que no están cubiertas.

El cura villero interpretado por Esteban Lamothe es un personaje clave en el entramado de "La 1-5/18", la nueva ficción de Pol-ka. (eltrece)

Para muchos, la forma en la que se despliegan los personajes causan una “romantización” de la pobreza y hacen que no sea fiel a la realidad que se vive en zonas como la que buscan retratar. “Siempre hay detractores y críticos para todo. La ficción en sí no es una bajada de línea de lo que está pasando, ni se romantiza la pobreza. No es eso, es un universo, una ficción que transcurre en un barrio pero podría ocurrir en cualquier otro lado”, se defendió Gonzalo Heredia, quien interpreta a Bruno.

Mientras que Agustina Cherri, que fue criticada por la forma en la que habla Lola, su personaje, señaló que quienes critican a la tira “jamás pisaron una villa” y que ella está muy empapada de la realidad porque ha hecho trabajos solidarios en barrios parecidos.

La 1-5/18, somos uno (El Trece)

Otro de los puntos por los que el proyecto cada noche es tendencia en las redes es la forma en la que trabajan los actores. Sin ir más lejos, Esteban Lamothe y Heredia suelen ser cuestionados por su talento como intérpretes y se permiten bromear con los comentarios negativos y memes que surgen alrededor de ellos.

Más allá de las diferentes opiniones hay algo que está claro: “La Uno” rinde. Es cierto que reciben muchas críticas pero eso demuestra que hay mucha gente que lo ve. El rating, que tanto a castigado a eltrece este año, es la mejor prueba de eso, ya que ha acortado la brecha contra Doctor Milagro y ha superado a Bake Off en Telefe.

Hay quienes creen que los proyectos pueden tener buena o mala prensa o quienes piensan que no importa lo que digan, no existe la mala prensa. “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.