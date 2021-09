Kim Kardashian revolucionó las redes sociales con su atuendo en la Gala del Met

La famosa Gala del Met, fue suspendida durante la pandemia por el coronavirus y, en esta ocasión, reunió a celebridades del cine, la música y el espectáculo en general.

Esta celebración del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York tiene como particularidad tener un tema en especial y en 2019 “Camp: Notes on Fashion”, tuvo entre sus invitados una serie de elementos cursis y exagerados de moda creados por los mejores diseñadores del mundo.

Es así que Kim Kardashian no se quiso quedar fuera de la consigna y la morocha curvilíena eligió un traje completamente negro que le cubría la cara.

El look de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” fue diseñado por Demna Gvasalia, el director creativo de Balenciaga.

Guapísima Kim Kardashian yendo como dementor en el #MetGala pic.twitter.com/uOkL2z3qV5 — LORD JR. QUINTANARS (@LordQuintanar) September 14, 2021

El impresionante outfit incluía una larga cola cubriendo, de pies a cabeza a Kim que hasta tenía cubiertos los dedos de los pies y las manos.

Yo explicándole al demonio que invoque que solo trataba de cantar una canción en otro idioma #MetGala #MetGala2021 #KimKardashian pic.twitter.com/dM9nwxmk7q — Allison Segura (@AliSegura08) September 14, 2021

Para completar el look, la influencer eligió una larga cola de caballo alta que salía de un agujero en la parte posterior de su cubierta facial.

Si bien no es la primera vez que Kardashian participa de la Gala, en esta oportunidad sorprendió a los fanáticos y usuarios de las redes sociales que no dudaron en dejar sus comentarios, críticas y memes en la red del pajarito.