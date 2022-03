Kim Kardashian posó en una habitación de Miami con una micro bikini azul diminuta

Kim Kardashian volvió a encender las redes con unas fotos desde Miami luciendo una bikini azul y su espectacular figura. En un día, la influencer estadounidense consiguió casi 5 millones de likes y miles de comentarios halagando su cuerpo.

Kim es la más visible de las hermanas Kardashian. Miles de polémicas y su vida en general la convierten en una de las celebridades más comentadas a nivel mundial. Lo que hace o deja de hacer, sus romances, la vida con sus hermanas y casi que cualquier movimiento de esta ‘diva’ se convierte en una noticia de talla internacional casi que de manera inmediata.

Cuando nosotros acá en el hemisferio Sur abandonamos el verano hace dos días, Kim Kardashian desde Miami luce su nueva bikini, disfrutando del calor, la arena y el comienzo de la primavera. La influencer compartió cuatro fotos en las playas de la Florida, en donde se destaca su sensual figura.

¿Canje para la bebida gaseosa? La influencer lució su bikini tomando un trago

Una vez más, Kim rompió las redes y sus fans enloquecieron

Desde que se fue de vacaciones a principios de año, no ha parado de compartir imágenes con distintos bikinis de su marca Skims con las que ha incendiado las redes. La mejor de ellas es la última con bikini azul tras su visita exprés a Miami, en donde completó su look con unas gafas negras muy a la moda. Rápidamente, la publicación cosechó casi 5 millones de likes y miles de comentarios elogiando a Kim y su sensual figura.

Cada publicación de la influencer genera miles de comentarios

Kim posa muy sexy y con gran felicidad

Kardashian saltó a la fama después de que se filtrara un video sexual de ella y su entonces novio Ray J en 2007. Poco después, ella y su familia lanzaron “Keeping Up With the Kardashians”. La grabación íntima se convirtió en el video porno más visto de la historia. Fue comprado por la productora de cine para adultos Vivid Entertainment por un millón de dólares. El material fue filmado mientras la ex pareja estaba de vacaciones en México.