Kim Kardashian, a punto de cumplir 40 años, está más candente que nunca

Luego de anunciar que el reality de la familia “Keeping Up With the Kardashians” se termina en 2021 luego de 14 años y 20 temporadas, Kim se prepara para un gran festejo de sus 40 años en una época complicada como la pandemia por el coronavirus.

Kim Kardashian anticipa su festejo

A través de su cuenta de Twitter, la exuberante mujer compartió una serie de fotos que quitaron el aliento a los fanáticos de la modelo e influencer. Junto a una torta enorme de cumpleaños, Kim posó arrodillada con una bikini de lycra gris, una calza transparente al tono y tacos altos de acrílico.

Además de la serie, Kim ni deja de trabajar y está muy comprometida con su línea de maquillaje KKW BEAUTY y cada vez que puede comparte tutoriales en sus redes sociales sobre cómo aprovechar al máximo los secretos de un buen maquillaje para ocultar defectos y resaltar atributos.

Este próximo 21 de octubre la morocha dejará todo listo para vivir una jornada inolvidable.