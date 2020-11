Compartiremos algunos tips de moda para que puedas disimular esos kilitos de más que se acumularon en esta cuarentena. Así que presta atención y toma nota.

Utiliza ropa interior adecuada. La ropa interior que uses puede ayudarte a formar tu figura. Si tienes unos kilitos de más, desde hoy en adelante deberás preocuparte más por escoger una buena trusa.

gentileza

Existen infinidad de modelos entre los que podrás elegir. Incluso algunas de estas prendas te ajustan muy bien la barriga y no sientes ningún tipo de incomodidad. Las fajas también son una buena opción; elige una con costuras delicadas para que pasen desapercibidas.

No uses prendas muy holgadas gentileza

No uses prendas muy holgadas, usa la talla adecuada. Muchas mujeres Plus Size piensan que comprándose ropa muy amplia podrán esconder alguna que otra curva. Bueno, a esas mujeres les decimos que están muy equivocadas, ya que el efecto de estas prendas es contraproducente en sus cuerpos. Además, lucirán desaliñadas y parecerá que no se preocupan por su aspecto físico.

Usa vestidos de corte imperio gentileza

Usa vestidos de corte imperio. Este tipo de corte es el ideal si lo que quieres es que tu panza o rollitos no se noten. Existen modelos casuales para el día a día y modelos más elegantes para algún evento más formal.

Usa colores oscuros gentileza

Elige colores oscuros. Tener prendas de tonalidades oscuras es básico para cualquier mujer. Estos colores son muy sobrios, elegantes y combinan con todo; además, te hacen ver más estilizada y delgada.

Usa pantalones de tiro alto. Hay que dar gracias de que los pantalones hasta la cintura han vuelto a estar de moda. Estos son ideales para cubrir la pancita y son comodísimos. Poco a poco deshazte de tus jeans de tiro bajo, créenos que no te favorecen en nada y ya no están a la moda.

Compra cinturones anchos. Si utilizas cinturones anchos por debajo del busto, ayudarán mucho a disimular la barriga. Este accesorio se verá muy bien con faldas, vestidos y jeans hasta la cintura. No hay pierde.

Usa cinturones anchos gentileza

Ponte tacones, estilizará tu figura. La estatura tiene una gran relación con el peso; debe de existir un equilibrio entre ambos. Por eso, los tacones ayudan mucho a crear el efecto visual de que cuando los estés usando, aparte de alta, lucirás más estilizada.

Usa tacones altos gentileza

Trata de evitar los estampados. Todo lo que sea dibujos, rayas, círculos y demás estampados amplía visualmente la zona donde éstos se encuentran. Por eso, es mejor optar por colores neutros y, como ya sabes, mejor si son oscuros.

Utiliza polos drapeados. Los polos drapeados taparán la zona de la barriga de una forma genial y aparte de verte estilizada lucirás muy trendy. También existen vestidos de este modelos y son fabulosos.

Lo importante es sentirnos bien con nosotras mismas, no importa si tenemos unos kilitos de más. Pero si lo que queremos es bajar de peso, lo podemos hacer con una rutina de ejercicios y comiendo sanamente. Ojo, también hay factores hormonales que afectan a que una mujer no pueda perder peso; en ese caso es muy importante que vayas a un médico y él te recomiende qué hacer. Por mientras, a lucir esas curvas lindas tomando en cuenta los tips que acabas de leer.