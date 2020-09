Karina La Princesita y Floppy Tesouro tuvieron un intenso cruce a causa de una palabra

Moria Casán fue quien dio el pie a la disputa, cuando en medio de la devolución de Karina La Princesita a Floppy Tesouro y su compañero, trajo a colación lo que había leído en los portales de noticias. “Perdón, ¿puedo meter un bocadillo?”, comenzó a decir Casán antes de tirar la bomba. “Mientras venía para acá, leí que Kari dijo que no quería entrar en cosas pedorras con Mariana Brey y Floppy Tesouro”, terminó con mirada picara.

Ya desde que cruzaron miradas al inicio de la devolución, los comentarios venían picando y la situación se volvió más tensa momento a momento. Pero fue el comentario de la One lo que Tesouro no dejó pasar a La Princesita.

“¡Qué fuerte ‘pedorras’! Perdón, con todo el respeto del mundo no me parece pedorro. Esto es muy pedorro. Me parece un horror la palabra ‘pedorro’”, decía exaltada la participante, sin dejar pie a que Karina diera explicaciones.

“Sí, lo dije. Pero no fue personal. Los que se quejan de cosas mías me parece pedorro y que carece de argumentos. Me salió decir esa palabra y no me arrepiento. No me quiero enganchar, tomen lo que digo o no, es un tema de ellos”, decía mientras trataba de cerrar el tema.

“¿Sentís que te critican sin argumentos Karina?”, preguntó inquisitivo Ángel De Brito. A lo que la jurado contestó: “Si, a veces siento que sí. Como que me digan que no los miro a los ojos, me parece que carece de argumento y no me quiero prender en eso”. El conductor igual remarcó: “Kari, ya tenemos tres que no dicen que no los miras: Carmen, Brey y Floppy”.

Ante quejas de Floppy sobre sus devoluciones, La princesita contestó: “Me parece que después de tantos años en el show deberías entender que lo que no hay que hacer es tomárselo personal, que es lo que yo estoy tratando de entender porque soy nueva en esto”. Y agregó para terminar: “Lo de ese día no fue personal. No me puedo hacer cargo, si de lo que digo, no de lo que piensan”.