Karina La Princesita trató de “salame” a Eduardo Feimann y él respondió: “No se tiene que enojar conmigo”

Karina La Princesita se vio envuelta en un escándalo por participar de distintos shows que fueron pagados por políticos uno en Quilmes y el otro en La Matanza. Eduardo Feimann fue crítico de la artista, ella avaló que él es un “salame” y el periodista se defendió aclarando la situación en Los Ángeles de la Mañana.

El conductor de El Noticiero (La Nación +) compartió en su cuenta de Twitter dos fotos: en una sale Karina con Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes donde la cantante actuó hace unos meses, y en la otra ella posa junto a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

Eduardo Feimann crítico con los shows de Karina.

“En la primera foto mataban a Lucas en Quilmes. En la segunda, mataban a Roberto en Ramos”, escribió duramente Feinmann, crítico con los shows y la participación de Karina La Princesita.

A raíz de esta situación, Ángel de Brito aprovechó en una nota que le hizo al periodista en LAM para preguntarle por este tweet, pero también para comentarle una opinión sobre él que la cantante de cumbia avaló en las redes sociales con un “like”.

“Te escuché cuestionar el uso de artistas populares por ciertos intendentes del conurbano como el caso de Espinoza y La Princesita. De hecho, Karina está un poco enojada con vos...”, lo introdujo en tema el conductor.

“¿Conmigo? ¿Y por qué?”, se sorprendió el periodista. “Vos hiciste un comentario en tu programa sobre esta situación y ella le puso un like a otro comentario que hablaba de vos. El tweet que compartió un usuario decía: ‘¿Pero le gusta L-Gante? ¿Lo usó para rating? Él sí puede usar a los artistas. Qué salame’”.

Ante las palabras de De Brito, Feinmann contestó con tono irónico: “Es un halago, si me dijo que era un salame me halaga profundamente. ¿Puede no gustarme Karina? Tengo el derecho de que no me gusten sus letras, sus canciones. Ella no se tiene que enojar conmigo, sino con aquellos políticos que la utilizan, quizás ella se deja utilizar”.

Y respecto delas contrataciones de La Princesita, Feimann opinó: “Es un negocio monumental para ella (Karina) y me parece muy bien porque es su trabajo, ella vive de cantar. Pero yo me refería a Mayra Mendoza y a Espinosa. Cuando mataron a Lucas, un chico de 17 años, Mendoza se mandó un fiestón con la Princesita. El otro día mientras mataban a Roberto, el kiosquero, Espinosa se mandaba otro fiestón con la Princesita. No es culpa de Karina, ella no tiene nada que ver”.

“Yo creo que los políticos están mal de la cabeza, han perdido ese contacto con la sociedad. Me da esa sensación. Están viviendo en realidades paralelas, la sociedad va para un lado y los políticos van por otro, se les va esa sensibilidad social que dicen tener”, cerró.