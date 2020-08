Karina La Princesita salió en defensa de Lola Latorre y recordó cuando le decían “gorda” y le hacían bullying

“En las redes y en los medios de lo que más se hablaba era de que yo era una gorda y cosas peores, y lo sufrí mucho. De hecho sufrí muchos años de depresión”. Karina La Princesita hoy es una cantante de cumbia consumada y hasta ha llegado a jurado del “Cantando 2020″, pero siempre recuerda las épocas en que su apariencia era lo que más importaba a los medios. Luego de las declaraciones de Lola Latorre del bullying al que se expone por redes, que la llevó a cerrar temporalmente su cuenta de Twitter, la cantante de “Corazón Mentiroso” pudo acompañarla desde la experiencia personal.

“Para mí (las críticas) no tienen nada que ver con la edad, no sientas que es porque estás creciendo. A mí me pasó de mucho más grande, ya teniendo una hija y todo”, explicaba calmada la jurado a la participante.

“Hoy no lo cuento como sintiéndome víctima. Está bien que te cuides, que te preserves. Si algo te lastima, no lo mires. Ya la vida y todo lo que vivas te va a llevar a que te puedas fortalecer y hay cosas que te van a dejar de importar, y vas a entender de qué lado vienen esas cosas”, terminó diciendo la Princesita, siendo una claro ejemplo del apoyo entre mujeres y en contra de los estereotipos de cuerpo que son raíz de nocivas críticas por las redes. Pero detrás de una pantalla, cualquiera se cree jurado de lo que ve.